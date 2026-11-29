Главные новости за 29 ноября. Кавказ
С 30 ноября по 4 декабря «Западные электрические сети» продолжат «плановые ограничения» электроснабжения на юго-западе Ставрополя, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. График охватывает четыре дня и несколько групп адресов; максимальная продолжительность отключения составит восемь часов.
Коммунальные службы Ставрополя за ночь израсходовали около 1,4 тыс. тонн пескосоляной смеси на обработку дорог и пешеходных зон после снегопада. В уборке города участвовали 58 единиц специальной техники и более 90 работников. К утру основные работы на автомобильных дорогах и пешеходных маршрутах завершили, однако коммунальщики продолжили расчистку улиц, утверждает пресс-служба администрации краевой столицы.
Правительство РФ установило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2027 год. В Северной Осетии — Алании средний индекс составит 20,5% — это максимум среди регионов страны. В Чеченской Республике показатель равен 9%, в Ставропольском крае — 12,8%. Распоряжение опубликовано 28 ноября и устанавливает индексы с 1 июля 2027 года. В остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа индексы составят: в Дагестане — 19,7%, Ингушетии — 15%, Кабардино-Балкарии — 12%, Карачаево-Черкесии — 15,1%. Разрыв между самым высоким и самым низким показателями в округе — 11,5 процентного пункта. По стране диапазон составит от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Северной Осетии. В Москве установили 13%, в Санкт-Петербурге — 15%.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Телеграм-канале, что на улице Кисловодской КамАЗ въехал в домовладение, пострадал один человек и были повреждены другие машины. По его словам, специалисты отключили аккумулятор грузовика и обеспечивали безопасность на месте. Мэр также сообщил предварительную версию об отказе тормозов. Госавтоинспекция описывает произошедшее как потерю управления; окончательная причина аварии в приведенных сообщениях не названа.