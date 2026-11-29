Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Телеграм-канале, что на улице Кисловодской КамАЗ въехал в домовладение, пострадал один человек и были повреждены другие машины. По его словам, специалисты отключили аккумулятор грузовика и обеспечивали безопасность на месте. Мэр также сообщил предварительную версию об отказе тормозов. Госавтоинспекция описывает произошедшее как потерю управления; окончательная причина аварии в приведенных сообщениях не названа.