В Кисловодске КамАЗ без тормозов снес несколько автомобилей и въехал в жилой дом
60-летний водитель самосвала доставлен в больницу
60-летний водитель КамАЗа потерял управление утром в поселке Белореченском в Кисловодске. Грузовик наехал на столб и несколько автомобилей, после чего врезался в частный дом. Водителя доставили в больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил в своем Телеграм-канале, что на улице Кисловодской КамАЗ въехал в домовладение, пострадал один человек и были повреждены другие машины. По его словам, специалисты отключили аккумулятор грузовика и обеспечивали безопасность на месте. Мэр также сообщил предварительную версию об отказе тормозов. Госавтоинспекция описывает произошедшее как потерю управления; окончательная причина аварии в приведенных сообщениях не названа.
«Прошу всех водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную обстановку», — написал Евгений Моисеев.
Госавтоинспекция также сообщила о трёх авариях на Ставрополье накануне. В Предгорном округе столкнулись Changan и Lada Vesta; травмы получили три человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.
В Красногвардейском округе 40-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda. Водитель иномарки погиб на месте. В Арзгирском округе столкнулись пассажирский автобус и грузовая «Газель»: травмы получили водитель и пассажир грузовика, пассажиры автобуса не пострадали. Их пересадили в другой автобус, шедший по тому же маршруту.