Северная Осетия получит самый высокий в стране индекс платы за ЖКУ
В республике он составит 20,5%
Правительство РФ установило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2027 год. В Северной Осетии — Алании средний индекс составит 20,5% — это максимум среди регионов страны. В Чеченской Республике показатель равен 9%, в Ставропольском крае — 12,8%. Распоряжение опубликовано 28 ноября и устанавливает индексы с 1 июля 2027 года.
В остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа индексы составят: в Дагестане — 19,7%, Ингушетии — 15%, Кабардино-Балкарии — 12%, Карачаево-Черкесии — 15,1%. Разрыв между самым высоким и самым низким показателями в округе — 11,5 процентного пункта. По стране диапазон составит от 7,9% в Ивановской области до 20,5% в Северной Осетии. В Москве установили 13%, в Санкт-Петербурге — 15%.
Индекс ограничивает рост общей платы за коммунальные услуги, а не отдельного тарифа. Стоимость отопления, воды, газа, электричества, водоотведения и вывоза мусора может меняться по-разному, однако совокупный платёж сравнивают с установленным пределом. В отдельных муниципалитетах он может быть выше среднего регионального индекса: распоряжение допускает отклонения от 2,1 до 20,4 процентного пункта в зависимости от субъекта. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя такое отклонение не предусмотрено.
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что с 1 июля 2027 года совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по России вырастет на 11%. Прогноз для страны не заменяет региональные индексы: утвержденные значения заметно различаются, а конкретный предел для жителей зависит также от решения субъекта по муниципальным образованиям.
Федеральная антимонопольная служба накануне заявила, что проконтролирует установление регионами предельных индексов и их соблюдение. По сообщению ведомства с начала 2026 года ФАС и ее территориальные управления провели 198 проверок экономической обоснованности тарифов; сумма выявленных нарушений составила 40,25 млрд руб.