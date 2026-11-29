Индекс ограничивает рост общей платы за коммунальные услуги, а не отдельного тарифа. Стоимость отопления, воды, газа, электричества, водоотведения и вывоза мусора может меняться по-разному, однако совокупный платёж сравнивают с установленным пределом. В отдельных муниципалитетах он может быть выше среднего регионального индекса: распоряжение допускает отклонения от 2,1 до 20,4 процентного пункта в зависимости от субъекта. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя такое отклонение не предусмотрено.