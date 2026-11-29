Обнародован график отключений света на юго-западе Ставрополя
Максимальная продолжительность отключения составит восемь часов
С 30 ноября по 4 декабря «Западные электрические сети» продолжат «плановые ограничения» электроснабжения на юго-западе Ставрополя, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
График охватывает четыре дня и несколько групп адресов; максимальная продолжительность отключения составит восемь часов.
В понедельник, 30 ноября, с 09:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Обильную, Малиновую, Железноводскую, Роз и Генерала Скобелева, а также переулки Елецкий, Кольцевой и Таганский. На Пазарджикской отключение запланировали частично. Перерыв продлится семь часов.
Во вторник, 1 декабря, с 09:00 до 17:00 без электричества могут остаться жители части бульвара Архитекторов, улиц 1–20 садового общества «Аграрник», Живописной и Черниговской, а также ДСНТ «Вишенка» и ТСЖ ЖК «Долина Роз». Этот же набор адресов указан в графике на пятницу, 4 декабря, с теми же часами.
В среду, 3 декабря, работы разделят на два интервала. С 09:00 до 13:00 ограничения коснутся Тюльпановой, Кленовой, Бирюзовой, Кизиловой, Ландышевой и Черниговской улиц, части улицы Роз и участка Доваторцев от дома №137 до №175. В список также вошли Обильная, переулки Елецкий и Кольцевой, часть Пазарджикской, Малиновая, Железноводская, Роз и Генерала Скобелева. С 13:00 до 17:00 график оставляет в зоне работ Обильную, Пазарджикскую частично, Малиновую, Железноводскую, Роз, Генерала Скобелева и переулки Елецкий, Кольцевой и Таганский. Таким образом, для перечисленной во второй половине дня группы заявлен четырехчасовой перерыв.
4 декабря с 09 до 17 часов без света останутся бульвар Архитекторов (частично), СО «Аграрник» улицы 1-20, ул. Живописная, Черниговская, ДСНТ «Вишенка», ТСЖ ЖК «Долина Роз».