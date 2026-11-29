В среду, 3 декабря, работы разделят на два интервала. С 09:00 до 13:00 ограничения коснутся Тюльпановой, Кленовой, Бирюзовой, Кизиловой, Ландышевой и Черниговской улиц, части улицы Роз и участка Доваторцев от дома №137 до №175. В список также вошли Обильная, переулки Елецкий и Кольцевой, часть Пазарджикской, Малиновая, Железноводская, Роз и Генерала Скобелева. С 13:00 до 17:00 график оставляет в зоне работ Обильную, Пазарджикскую частично, Малиновую, Железноводскую, Роз, Генерала Скобелева и переулки Елецкий, Кольцевой и Таганский. Таким образом, для перечисленной во второй половине дня группы заявлен четырехчасовой перерыв.