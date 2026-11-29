Коммунальные службы Ставрополя за ночь израсходовали около 1,4 тыс. тонн пескосоляной смеси на обработку дорог и пешеходных зон после снегопада. В уборке города участвовали 58 единиц специальной техники и более 90 работников. К утру основные работы на автомобильных дорогах и пешеходных маршрутах завершили, однако коммунальщики продолжили расчистку улиц, утверждает пресс-служба администрации краевой столицы.