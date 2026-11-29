На уборку первого снега в Ставрополе вышли 58 спецмашин
За ночь израсходовали около 1,4 тыс. тонн пескосоляной смеси
Коммунальные службы Ставрополя за ночь израсходовали около 1,4 тыс. тонн пескосоляной смеси на обработку дорог и пешеходных зон после снегопада. В уборке города участвовали 58 единиц специальной техники и более 90 работников. К утру основные работы на автомобильных дорогах и пешеходных маршрутах завершили, однако коммунальщики продолжили расчистку улиц, утверждает пресс-служба администрации краевой столицы.
По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, ночные бригады обрабатывали проезжую часть, внутриквартальные проезды к социальным учреждениям, тротуары и остановочные площадки. После окончания основной смены на улицы вышли другие сотрудники. Таким образом, городские службы продолжили работу в сменном режиме.
Подготовка к снегопадам началась задолго до первых осадков. В конце октября Иван Ульянченко проверил готовность коммунального хозяйства к зиме. К холодному сезону город подготовил 119 единиц специального автотранспорта. На складах, по данным мэрии, находилось 42 тыс. тонн противогололедных материалов. С 15 ноября коммунальные службы должны были перейти на круглосуточный режим работы.
Для уборки остановочных павильонов и заездных карманов общественного транспорта администрация предусмотрела дополнительные 16 машин. В трех районах города заранее составили графики дежурств, определили маршруты движения спецтехники и утвердили схемы оповещения работников на случай чрезвычайных ситуаций. Приоритетными участками для расчистки определили наиболее опасные отрезки дорожной сети. Вывозить собранный снег планировали на специальную площадку со снегоплавильной установкой.
28 ноября МЧС Ставропольского края предупредило об ухудшении погоды. По прогнозу ведомства, сильный снег в отдельных районах ожидался с раннего утра 29 ноября и до конца суток. Непогода должна была сохраниться и 30 ноября. Спасатели рекомендовали автомобилистам соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и учитывать ухудшение видимости. Пешеходам напомнили об опасности нахождения возле деревьев и линий электропередачи.