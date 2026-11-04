Не катанием, так бойкотом
Возвращению российских хоккеистов препятствуют неспортивными методами
Санкционированный Спортивным арбитражным судом (CAS) процесс возвращения российского хоккея на международную арену наткнулся на угрозы игнорирования вердикта со стороны целого ряда стран, отказывающихся признавать его. Несколько государств, включая занимающие ведущие позиции в виде Швецию, Финляндию и Чехию, предупредили о том, что их хоккеисты не будут играть со сборной России. Канадский премьер-министр Марк Карни пообещал не пустить ее на молодежный чемпионат мира. Германия рассматривает возможность отказа от проведения взрослого мирового первенства в случае участия в нем россиян. А Международная федерация хоккея (IIHF), попавшая в сложную ситуацию, отметила, что «немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями».
Премьер-министр Канады Марк Карни выступил 3 ноября с заявлением, связанным с главным в стране видом спорта. Господин Карни отметил, что, пока Россия и Белоруссия «поддерживают» конфликт на Украине, представляющие их спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях, проводимых на территории страны. Он отдельно уточнил, что это относится и к молодежному (для игроков до 20 лет) чемпионату мира по хоккею, который стартует в Канаде в конце декабря. По словам Марка Карни, на нем сборной России «не будет».
Хоккейная федерация Канады (Hockey Canada) уже «поблагодарила» правительство Канады «за непреклонную позицию». Совет директоров структуры на этой неделе «обсудит следующие шаги, с ней связанные».
Традиционно проходящее в новогодние каникулы молодежное мировое первенство — один из наиболее востребованных у публики международных хоккейных турниров. По популярности оно идет примерно вровень с первенством взрослым. А заявление Марка Карни стало очередным звеном в уже длинной цепи новостей, описывающих реакцию части хоккейного сообщества на обнародованное в конце прошлой недели решение Спортивного арбитражного суда по поводу статуса России.
CAS обязал Международную федерацию хоккея, более четырех лет придерживавшуюся сверхжесткого изоляционного режима в отношении России, допустить ее команды на свои соревнования уже в текущем сезоне. В тексте решения были даже перечислены конкретные турниры, к которым оно относится. Наряду с молодежным чемпионатом мира в Канаде, это два юниорских (до 18 лет) мировых первенства (женское в Чехии в январе и мужское в США в апреле—мае) и два взрослых. У женщин оно приходится на ноябрь 2027 года, у мужчин, как обычно, на последний месяц весны. Мужской чемпионат, главное соревнование IIHF, пройдет с 14 по 30 мая в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.
Реакция, как, впрочем, и предполагали российские спортивные функционеры, оказалась исключительно негативной, а еще создающей проблемы с проведением состязаний. В первую очередь — состязания основного.
О том, что будут бойкотировать все матчи против сборной России, включая матчи немецкого чемпионата мира, уже предупредили руководители хоккейных федераций шести стран: Швеции, Чехии, Финляндии, Норвегии, Латвии и Дании.
Все они ссылались примерно на одно и то же — возвращение отечественных хоккеистов якобы «нарушает целостность соревнований» и повышает уровень «рисков, касающихся безопасности». Шведская, чешская и финская команды входят в узкий перечень безусловных грандов мирового хоккея вместе с российской. Остальных в нем нет, но и они изредка добиваются довольно серьезных успехов. Например, норвежцы на предыдущем чемпионате мира неожиданно завоевали бронзовые награды.
Шесть команд — это уже почти половина от общего состава чемпионата мира, в котором их 16. При этом несколько хоккейных функционеров из других стран уже дали понять, что также не согласны с вердиктом CAS и рассматривают возможность присоединения к бойкоту. Это, скажем, функционеры из Германии, Австрии и, естественно, с Украины, чья сборная попала в высший хоккейный дивизион, поднявшись в него из второго по рангу, впервые за два десятилетия.
Кроме того, председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц признался, что DEB рассматривает вариант с отказом от чемпионата мира в случае допуска сборной России. По информации Bild, «в ближайшее время» он будет обсуждаться в правительстве Германии. А правительство чешское будет рассматривать просьбу местной хоккейной федерации о недопуске в страну российских хоккеисток-юниорок на их мировое первенство.
Также готовы к бойкоту взрослого чемпионата мира и спонсоры Международной федерации хоккея. Разрывом или «пересмотром» отношений с ней угрожают финская компания Nokian Tyres, шведская AJ Products и чешская Skoda Auto. Все они были партнерами IIHF много лет.
ESPN, оценивая сложившуюся ситуацию, сравнил ее с футбольной четырехлетней давности. На март 2022 года были назначены стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Сборная России добилась права участвовать в них до начала специальной военной операции на Украине. Формально к весне она еще не находилась под санкциями, но Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили ее от заключительной квалификационной стадии из-за угроз бойкота встреч против россиян со стороны их конкурентов в мини-турнире — поляков, чехов и шведов.
Между тем IIHF еще не определилась с тем, каким образом будет выходить из кризиса. В среду она обнародовала пресс-релиз, в котором отметила, что «осведомлена о недавних заявлениях ключевых заинтересованных сторон» и «тщательно анализирует сценарии, связанные с решением CAS». IIHF сочла нужным опять, как и на минувшей неделе, подчеркнуть, что «немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований, усугубляемые ограниченным временем».
По мнению федерации, «глобальное влияние решения, принятого коллегией CAS, и проблемы, в которые оно выливается для всех участников, были значительно недооценены».
Совет IIHF, как говорится в пресс-релизе, «продолжает диалог с национальными ассоциациями-членами, организационными комитетами, принимающими органами и другими ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы определить наилучший путь». Возможно, какие-то его очертания появятся в четверг, когда состоится новое заседание исполнительного органа федерации.
Источник “Ъ” в спортивном руководстве России сказал, что реакция стран, пытающихся заблокировать выполнение решения CAS, не стала для него «сюрпризом»: «Мы и так знали их позицию». По его словам, «ответные комментарии» возможны «только после того, как ФХР увидит официальные сообщения от IIHF».