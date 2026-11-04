Не катанием, так бойкотом

CAS обязал Международную федерацию хоккея, более четырех лет придерживавшуюся сверхжесткого изоляционного режима в отношении России, допустить ее команды на свои соревнования уже в текущем сезоне. В тексте решения были даже перечислены конкретные турниры, к которым оно относится. Наряду с молодежным чемпионатом мира в Канаде, это два юниорских (до 18 лет) мировых первенства (женское в Чехии в январе и мужское в США в апреле—мае) и два взрослых. У женщин оно приходится на ноябрь 2027 года, у мужчин, как обычно, на последний месяц весны. Мужской чемпионат, главное соревнование IIHF, пройдет с 14 по 30 мая в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме.