Бизнес нянчится с питомцами

Спрос на зоонянь это весной вырос на 63%, на выгул собак — почти на 20%, подсчитали аналитики «Авито Услуги». Как выяснил “Ъ FM”, в канун летних отпусков практически полностью забронированы и зоогостиницы, а дог-ситтеры подняли цены на 10-20%. Услуги по уходу домашних животных настолько востребованы, что в жилых комплексах начали открывать специальные бутик-сервисы. Что предлагает бизнес владельцам животных? И сколько это стоит? Разбиралась Аэлита Курмукова.

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Почти 75 млн домашних кошек и собак зарегистрировано в России. Общий прирост за три года — 11%, а в Москве этот показатель увеличился почти на 20%, до 4,5 млн особей. Это последние данные Всероссийской переписи домашних животных 2023 года. И эта цифра будет расти во всех крупных городах, прогнозируют аналитики. Тренд на одиночество в мегаполисах повышает спрос на домашних питомцев, а бизнес расширяет перечень услуг для них. На ветеринаров в 2024-м россияне потратили 50 млрд руб., что на 17% больше, чем годом раньше, подсчитал портал «Бизес-секреты». Чтобы зафиксировать расходы на лечение питомцев москвичи теперь чаще оформляют страховку, рассказала генеральный директор консьерж-сервиса для животных UVIVO Ольга Климова:

«Порядок цен — от 2,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. в год. Полис в основном покрывает случаи травм, укуса клеща. Большинство страховых компаний предлагает свой продукт с планкой покрытия до 80 тыс. руб. Так как по законодательству Российской Федерации животные признаны имуществом, был кейс для породистых элитных питомцев, разрабатывали индивидуальную страховую программу с покрытием более 10 млн руб. Сам полис обходился где-то порядка 400 тыс. руб. в год».

Но стандартная страховка не полностью покрывает расходы. По факту за лечение животных компании возмещают не больше 40% от чека ветклиники. Так, к примеру, удаление клеща с анализами может доходить до 100 тыс. руб., так что компенсация неплохая. Сейчас в тренде запросов — прививки иностранными вакцинами со штампом в ветпаспорте для поездки в отпуск с питомцами, гостиницы и зооняни. Услуги дог-ситтера в Москве стоит от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. за час. Примерно во столько же обойдется и передержка, заметила Президент Ассоциации зоо-отельеров и зоосмотрителей Наталья: «Много таких людей, которые чуть ли не ставят клетки в квартире, гордо называют это зоогостиницей и печатают объявления. Есть такой документ, как ГОСТ, его надо изучить и именно по этим пунктам выбрать безопасную компанию. В Москве правильных, хорошо работающих, — 20-30 зоогостиниц.

Занято практически уже все лето. Идет активная бронь на новогодние каникулы. Такой вот горизонт планирования у людей.

Раньше привозили питомцев только перед отпусками. Сейчас отдают их на передержку на время командировок и даже — на период непогоды в городе».

Для домашних животных уже открывают детские сады, нанимают телохранителей (цена от 3 тыс. руб. до 7 тыс. руб. за час), организуют праздники и дни рождения. Минимальный пакет услуг, рассчитанный на шестерых питомцев в Москве, — 50 тыс. руб., VIP-мероприятие — 1,5 млн руб., но на 25 собак и их владельцев. На рынок услуг домашних животных вышли и крупные застройщики. Как делятся источники “Ъ FM”, больше 10 девелоперов включили в план застройки пет-кластеры. Среди них — MR Group, ФСК, Dominanta. Но бутик-сервисы для животных чаще открывают в ЖК бизнес-класса и выше, добавляет основатель проекта «Собакин город», руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак при Общественном совете Минстроя России Артем Гебелев:

«В Москве огромный спрос. У меня случилась личная история: я пытался собаку записать к грумеру день в день, и из 15 салонов ни один не смог нас принять. Для того чтобы оптимизировать логистику и создать комфортные условия в своем ЖК, застройщики создают такие сервисы. Это касается подбора амуниции и питания, организации мероприятий, регулярной поездки на тренировку, в клинику и на стрижку. Бутик- или консьерж-сервис может помогать в поиске уникальных, эксклюзивных специалистов».

Работают такие бутик-сервисы для животных по подписке. Цена зависит от количества квартир и набора услуг. Как выяснил “Ъ FM”, в крупных ЖК бизнес-класса она обойдется в среднем в 25 тыс. руб. в месяц, в премиальных — в районе 100 тыс. руб., в делюкс-сегменте — 150 тыс. руб. в месяц за одного питомца.

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Аэлита Курмукова