Прибыль растет на выгуле

Выгул собак в Москве станет дороже. Только в 2025 году, как выяснил “Ъ FM”, цены на эту услугу выросли в среднем на четверть. И уже осенью сервисы могут пересмотреть прайс-листы. Догситтеры в столице зарабатывают уже больше обычных нянь. А все потому, что клиенты заметно увеличили траты на домашних животных. Сколько стоят услуги выгульщиков? И какую ответственность они несут перед клиентами? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выгул собак — выгодный бизнес. В среднем москвичи, как делятся собеседники “Ъ FM”, заказывают 20 прогулок в месяц, а есть и те, чьих питомцев выгуливают ежедневно. Средний чек — 40 тыс. руб. А в столице сейчас насчитывается более 5 млн домашних собак и кошек. Конкуренция жесткая. Частники берут от 500 руб. за час, сервисы, что работают по принципу маркетплейсов, — от 1 тыс. руб. 30% из них составляет комиссия агрегаторов. Консьерж службы — от 3 тыс. руб. за час прогулки. За срочность — 25% сверху. Но догситтера в Москве можно найти буквально за несколько минут.

За год число заказов по уходу за домашними животными выросло на рекордные 160%, пишет Forbes со ссылкой на исследование агентства ORO. Россияне потратили на это 154 млрд руб. И рынок будет только расти, говорит генеральный директор консьерж-сервиса для животных UvivoОльга Климова: «Идет глобальный тренд на одиночество. В качестве компаньонов многие выбирают домашних питомцев. Где был один, стало два, где было два, стало три. В этом году расценки на услуги специалистов выросли в среднем на 25-30%, и цены продолжат идти вверх. Важен, безусловно, уровень подготовки специалистов. Полугодовой курс кинолога стоит от 50 тыс. руб., а если в высших учебных заведениях — 250 тыс. руб. в год».

За выгул собак конкурируют частники — вышедшие из тени самозанятые и ИП, сервисы-агрегаторы, продавцы зоотоваров, что запустили платформы выгулу и консьерж-службы. Цена зависит от породы, возраста, здоровья питомца и уровня специалиста. Самый дорогой — индивидуальный моцион с кинологом. Он обойдется от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. в час, и это без дрессировки. А за безопасность питомцев отвечают в том числе агрегаторы, утверждает сооснователь сервиса «Собака-гуляка» Кирилл Баранов: «У нас в штате нет догситтеров. Они подключаются к платформе и могут брать заказы.

У всех разный подход. У нас многоступенчатый отбор исполнителей, проводится бэкграунд-чек, плюс онлайн-обучение. На офлайн-стажировках опытные выгульщики-наставники смотрят, как новички справляются с собаками на прогулке. Клиенты могут подписаться на любимого выгульщика, который приходить к ним постоянно. Есть страховой фонд. Если вдруг что-то случается с питомцем, повредил лапку на прогулке, страхуем ответственность выгульщика и, по сути, платим клиенту компенсацию, но при этом мы не считаем, что это наша ответственность».

Полную юридическую ответственность за питомца чаще гарантируют консьерж-сервисы, которым клиенты доверяют даже ключи от дома. Абонентские программы обойдутся от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в месяц за выгул и кормление животных. Еще одна статья расходов передержка, продолжает основатель сервиса «Гуляй Виляй» Аделина Коженко: «Люди стали больше тратить и чаще обращаться за услугами таких профессионалов ради безопасности своего питомца. Разброс видов услуг очень большой: зоогостиницы, ветеринарные клиники тоже оказывают услуги по передержке. На рынке есть частные передержки.

Чаще всего на территории ситтера, либо исполнитель может приехать к клиенту домой, пожить у него, чтобы свести к минимуму стресс у животного. Сколько таких клиентов? В среднем 30%. Большинство предпочитает куда-то привезти питомца им так спокойнее за свое имущество. По рынку цена составляет от 500 руб. до 3 тыс. руб. в сутки».

Средняя зарплата выгульщика собак в Москве — 100 тыс. руб. Представители сервисов говорят, что доходы топовых догситтеров могут доходить до 4 млн руб. в год, а это уже больше 300 тыс. руб. в месяц.

Аэлита Курмукова