Страна гендерного апартеида

За пять лет с момента прихода к власти в Афганистане движения «Талибан», провозгласившего себя правителями страны 15 августа 2021 года, система среднего и высшего образования полностью деградировала. Согласно докладу ЮНЕСКО, опубликованному на этой неделе, за эти пять лет доступа к среднему образованию — из-за запрета талибов — лишились 2,4 млн девочек, еще 2 млн детей младшего школьного возраста остались за рамками элементарного образования по другим причинам. ООН уже не раз называла ситуацию в стране, где в отношении девушек и женщин действуют десятки других запретов, «гендерным апартеидом». Тем не менее даже страны с сильными правозащитными традициями вроде Германии вынуждены взаимодействовать с режимом талибов из прагматичных соображений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальная школа в Кабуле, 2021 год

Фото: Zohra Bensemra / Reuters Начальная школа в Кабуле, 2021 год

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Запреты на службе целомудрия

Сразу после прихода к власти талибов было очевидно, что под их правлением самой бесправной категорией населения будут девочки и женщины, права которых движение «Талибан», по их словам, уважает, но в соответствии со своей интерпретацией исламского права и афганской культуры. За пять лет, прошедших с момента установления талибской власти в Афганистане, женщинам под предлогом сохранения их «достоинства и целомудрия» было запрещено практически все: выходить из дома без мужа или родственника мужского пола, посещать спортзалы, бани, парки, салоны красоты, использовать косметику, прилюдно смеяться, ездить на велосипедах, фотографироваться и даже выходить на балкон.

Но самым серьезным ограничением, имеющим необратимое негативное последствие для будущего всей страны, стал запрет на образование представительниц женского пола.

Средние школы были закрыты для девочек в марте 2022 года, а в декабре того же года девушкам оказался заказан и путь в университеты. Талибы долго утверждали, что эти меры временные, однако они остаются в силе и по сей день.

Согласно докладу ЮНЕСКО, обнародованному 11 августа, в преддверии пятой годовщины правления талибов, с момента их возвращения к власти около 2,4 млн девочек в Афганистане лишились доступа к среднему образованию. По прогнозам, при сохранении запрета необразованными к 2030 году будут уже 4 млн юных афганок.

«Афганистан остается единственной страной в мире, где девочкам и женщинам официально запрещен доступ к среднему и высшему образованию. Пять лет — это не временный перерыв в образовании ребенка. Это практически полный цикл обучения в средней школе»,— отметила координатор программ ЮНЕСКО по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях Хода Джабериан.

По оценкам организации, исключение женщин из системы среднего и высшего образования чревато тем, что сотни тысяч женщин окажутся вне рынка труда (и особенно печален будет дефицит женщин-учителей), что спустя некоторое время приведет к совокупным потерям доходов страны в размере $9,6 млрд.

Все это при том, что недоучками остаются не только девочки. По данным той же ЮНЕСКО, сейчас еще около 2 млн детей младшего возраста не посещают школы по другим причинам. С 2021 года из-за землетрясений, наводнений и других природных катаклизмов было закрыто около 1 тыс. школ. Те, что остались, не выдерживают никакой критики: они переполнены, плохо оборудованы, а в почти половине действующих учебных заведений отсутствует водоснабжение, канализация и отопление. Неудивительно, что национальный уровень грамотности в Афганистане составляет всего 37%, а более 90% десятилетних детей, по оценкам ЮНЕСКО, не в состоянии прочесть простой текст.

Зажимая нос

За пять лет, прошедших с момента прихода «Талибана» к власти, Исламский Эмират Афганистан официально признали лишь в России. Решение мотивировали соображениями стабильности и борьбы с терроризмом: тем самым Россия, по словам чиновников и экспертов, укрепила свои позиции в Средней и Южной Азии, бросила вызов дипломатическому владычеству Запада и заявила о себе как о влиятельном игроке в регионе.

С тех пор прошел год, но ни одна страна примеру Москвы не последовала. Тем не менее, несмотря на громкую критику нарушений прав человека новыми афганскими властями, иметь дело с ними пришлось и некоторым другим странам.

В Европе таким первопроходцем стала Германия. Еще в октябре прошлого года правительство Фридриха Мерца сообщило о сделке с талибами: представителям «Талибана» обеспечили контроль над афганскими дипломатическими миссиями в Берлине и Бонне в обмен на разрешение возвращать афганских мигрантов непосредственно в Афганистан. В начале нынешнего лета Берлин позволил большему числу представителей движения работать в Германии в обмен на сотрудничество в организации дополнительных депортационных рейсов — уже до трех в месяц. Причем если изначально отправлять без лишних разговоров на родину немецкие власти намеревались афганских мужчин, осужденных за преступления, то теперь принудительной высылке подлежат и вполне законопослушные афганцы, не имеющие защищенного статуса или законного права оставаться в Германии.

Понять, что толкнуло канцлера Мерца на сделку с проблемным режимом, нетрудно. Афганцы составляют в Германии третью по численности после украинцев и сирийцев группу беженцев.

После захвата власти талибами 35 тыс. жителей страны попали в ФРГ в рамках специальных гуманитарных программ, еще 321 тыс. проживает в стране в качестве беженцев или имеет другие формы защищенного статуса. И с учетом роста антимигрантских настроений в немецком обществе и нарастающей день ото дня популярности крайне правой «Альтернативы для Германии» оставаться излишне толерантным к нелегалам глава правительства не мог. При этом он неизменно подчеркивал, что интеракции с талибами по депортациям — лишь частный эпизод и никакой легитимизации режима за этим не последует. «Мы не протягиваем руку этому режиму талибов. Скорее мы стремимся к сотрудничеству на необходимом техническом уровне, что отвечает национальным интересам нашей страны»,— говорил Мерц в Бундестаге в июне.

Но не всех убедили эти заверения. «Мы видим признание через черный ход. “Талибану” предоставляется доступ в посольства, им предоставляется иммунитет, им предоставляются каналы для диалога — и в то же время положение женщин и девочек в Афганистане все больше ухудшается»,— прокомментировала контакты немецких и афганских властей, в частности, депутат от партии «Зеленых» Германии Шахина Гамбир, родившаяся, к слову, в Кабуле.

Тем не менее для кого-то пример Германии оказался заразителен. Представители правительств Австрии и Бельгии уже заявили, что внимательно следят за сотрудничеством Германии с талибами. А в июне в Брюсселе впервые побывала делегация талибов для переговоров с членами Европейской комиссии по вопросу приема депортируемых афганских граждан, которым было отказано в разрешении на пребывание в ЕС.

Наталия Портякова