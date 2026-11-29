В регионах Уральского федерального округа в Тюменской области стоимость может быть увеличена на 16%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 12%, Ханты-Мансийском автономном округе — на 17%. В Челябинской области показатель может быть увеличен на 14%, а в Курганской области — на 12,7%.