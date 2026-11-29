В Свердловской области в 2027 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 15%
С 1 июля 2027 года стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может увеличиться на 15%. Соответствующий показатель зафиксирован в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Документ утверждает средние индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионах на следующий год.
«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2027 год»,— говорится в документе.
Согласно постановлению, 15% — средний показатель. Для сравнения: минимальное значение среди субъектов РФ установлено для Ивановской области и составляет 7,9%, а максимальное — для Северной Осетии — Алании — 20,5%.
В регионах Уральского федерального округа в Тюменской области стоимость может быть увеличена на 16%, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 12%, Ханты-Мансийском автономном округе — на 17%. В Челябинской области показатель может быть увеличен на 14%, а в Курганской области — на 12,7%.
Документ также определяет предельные отклонения от среднего индекса для муниципальных образований. В случае со Свердловской областью этот показатель не должен превышать 2,1%, в Тюменской области — 10%, Югре — 16,9%, на Ямале — 7,2%. В Челябинской области предельное допустимое отклонение от величины индекса может составить 4,8%, а в Курганской области — 8,7%.
Ранее депутаты дум Свердловской области призвали губернатора Дениса Паслера повысить тарифы ЖКХ. В декабре глава региона может утвердить тарифы для каждого муниципалитета на Среднем Урале.