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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Урал

Дисбаланс требует средств

Депутаты 23 дум Свердловской области призвали губернатора повысить тарифы ЖКХ
Губернатор Свердловской области Денис Паслер получил обращения от 23 местных дум с просьбой повысить максимальный индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ для жителей территорий от 15% до 23,03% с июля 2027 года. Представители муниципалитетов указывают на «критическую изношенность» сетей и «тяжелое состояние» коммунальных предприятий. Однако некоторые городские думы отказались поддержать аналогичные обращения.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

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Свердловский губернатор Денис Паслер инициировал повышение размера стоимости коммунальных услуг для уральцев в начале октября. Согласно опубликованному сообщению главы региона, с июля 2027 года тарифы по региону в среднем могут увеличиться на 15%, а предельно допустимое отклонение в ряде территорий составит 2,1%.
В 23 местных думах подсчитали, что дополнительного объема средств не хватит на «повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг», в связи с чем предложили господину Паслеру «устранить имеющийся дисбаланс при регулировании тарифов».
Среди проанализированных «Ъ-Урал» решений местных дум наибольшее увеличение индекса запросили депутаты из Красноуральска и Верхотурья (до 18%), Артинского района и Кировграда (19%), Каменского района (20,13%) и Сухого Лога (23,03%).
Председатель думы Сухого Лога Евгений Быков («Единая Россия») пояснил «Ъ-Урал», что изменения потребовались в связи с «тяжелым состоянием» муниципальных унитарных предприятий (МУП) города и необходимостью финансирования инвестиционных программ организаций. Спикер заверил, что ситуация в сфере ЖКХ на территории значительно улучшилась после инициативы думы об увеличении тарифа для населения с июля 2025 года до 19,98% в то время, как в большинстве муниципалитетов плата возросла всего на 13,2%.
«Идет замена тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения. Есть госпрограммы, которые работают в муниципалитетах на условиях софинансирования, и мы в них работаем»,— пояснил господин Быков.
Спикер подчеркнул, что в случае роста тарифов власти продолжат «успешную работу» по поддержке предприятий и замене сетей. «В думе прошла дискуссия по теме размера тарифа, и она привела депутатов к консенсусу — поддержать проект решения администрации»,— рассказал он.
Возможность повысить тарифы для жителей не ниже среднего показателя по региону попросили в думе Горноуральского района (до 15%).
Сдвинуть индекс изменения размера платы в большую сторону призвали депутаты из Ачита (до 15,3%), Артемовского и Нижней Салды (15,5%), Невьянска (15,6%), Малышевского района (15,63%), Верхней Салды (15,7%), Тавды (15,9%), Асбеста (15,96%), Камышлова (до 16%), Ревды (16,6%), Первоуральска (16,9%), Волчанска (17%), Алапаевска (17%), Нижней Туры (17,3%) и родного для Дениса Паслера Североуральска (17,8%).
Спикер думы Североуральска Александр Копылов («Единая Россия») объяснил «Ъ-Урал», что поступления от тарифов не позволят решить вопрос с «критической изношенностью» сетей и «тяжелым состоянием муниципальных предприятий» даже после их увеличения.
«Повышение предельного индекса — это условие, чтобы город мог попасть в федеральные программы. Денис Паслер уделяет много внимания теме ЖКХ, мы это ощущаем: меняются сети, идет работа по очистным сооружениям. Есть неплохие подвижки, но хотелось бы, чтобы они делались за счет вышестоящих бюджетов без подтягивания средств жителей через рост тарифов. Многие города сами решить проблему в ЖКХ не в состоянии»,— подчеркнул господин Копылов.
Обращение к губернатору по теме увеличения тарифов рассмотрела и дума Верхнего Дуброва, однако в ней не стали публиковать документ. Председатель местной думы Юлия Медянцева («Единая Россия») воздержалась от комментария «Ъ-Урал».
Одним из немногих представительных органов, депутаты которого отказались обращаться к губернатору по просьбе местной администрации, стала дума Краснотурьинска. Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», мэр Александр Устинов заявил, что увеличение тарифов позволит оплатить долги МУП «Управление коммунальным комплексом» перед Богословским алюминиевым заводом (БАЗ, входит в «Русал»), «Газэксом» и свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», которые «в любой момент могут закрыть предприятие». По итогам обсуждения проект решения получил недостаточную поддержку: при необходимых 11 голосах «за» обращение к главе региона одобрили только 10 депутатов.
«Мне странно, что депутаты от БАЗ не голосуют за это. Потому что самый основной долг у предприятия — перед БАЗ. На сегодняшний момент — в размере 300 млн руб.»,— возмутился господин Устинов.
Правительство Свердловской области направит предложения по росту тарифов от Дениса Паслера и депутатов муниципальных дум на проверку их обоснованности в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В случае согласования предложений ведомство позволит добавить их в ноябрьское распоряжение правительства РФ о допустимом изменении размера платы россиян за ЖКХ в 2027 году, а Денис Паслер в декабре утвердит тарифы для каждого муниципалитета на Среднем Урале.

В последний раз местные думы массово обращались к губернатору Свердловской области с просьбой увеличить тарифы в 2024 году — на тот момент глава региона Евгений Куйвашев (занимал пост в 2012-2025 годах) получил предложения от более чем половины представительных органов. Изначально власти планировали установить индекс изменения размера платы в среднем по региону на уровне 11% с июля 2025 года и предусмотреть в отдельных территориях допустимое отклонение в 4%. Позже, после обращения дум, правительство РФ утвердило средний индекс по Свердловской области в 13% и допустимое отклонение по ряду муниципалитетов в 2,1%. Евгений Куйвашев одобрил повышение тарифов от 13,2% до 23% в зависимости от территории.

Власти рассчитывают получить дополнительные поступления за счет роста тарифов в связи со сложностями по привлечению инвесторов, которых пугают «бледные территории, где не выполняются социальные задачи», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Политолог не исключил, что в случае грамотного оформления заявок местные администрации смогут решить ключевые проблемы в сфере ЖКХ и финансировать будущие проекты за счет поступлений от новых предпринимателей в муниципалитетах.
«Депутатам предстоит доказать населению, что сейчас все затянут пояса, а позже каждому будет хорошо»,— сказал господин Гагарин, заверив, что в большинстве территорий жители «войдут в положение» партии власти. Эксперт напомнил, что по итогам выборов в Законодательное собрание Свердловской области 18-20 сентября «Единая Россия» получила 42,26% голосов избирателей.
Василий Алексеев
Главное. Урал