Дисбаланс требует средств
«Идет замена тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения. Есть госпрограммы, которые работают в муниципалитетах на условиях софинансирования, и мы в них работаем»,— пояснил господин Быков.
«Повышение предельного индекса — это условие, чтобы город мог попасть в федеральные программы. Денис Паслер уделяет много внимания теме ЖКХ, мы это ощущаем: меняются сети, идет работа по очистным сооружениям. Есть неплохие подвижки, но хотелось бы, чтобы они делались за счет вышестоящих бюджетов без подтягивания средств жителей через рост тарифов. Многие города сами решить проблему в ЖКХ не в состоянии»,— подчеркнул господин Копылов.
«Мне странно, что депутаты от БАЗ не голосуют за это. Потому что самый основной долг у предприятия — перед БАЗ. На сегодняшний момент — в размере 300 млн руб.»,— возмутился господин Устинов.
В последний раз местные думы массово обращались к губернатору Свердловской области с просьбой увеличить тарифы в 2024 году — на тот момент глава региона Евгений Куйвашев (занимал пост в 2012-2025 годах) получил предложения от более чем половины представительных органов. Изначально власти планировали установить индекс изменения размера платы в среднем по региону на уровне 11% с июля 2025 года и предусмотреть в отдельных территориях допустимое отклонение в 4%. Позже, после обращения дум, правительство РФ утвердило средний индекс по Свердловской области в 13% и допустимое отклонение по ряду муниципалитетов в 2,1%. Евгений Куйвашев одобрил повышение тарифов от 13,2% до 23% в зависимости от территории.