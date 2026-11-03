Дисбаланс требует средств

В последний раз местные думы массово обращались к губернатору Свердловской области с просьбой увеличить тарифы в 2024 году — на тот момент глава региона Евгений Куйвашев (занимал пост в 2012-2025 годах) получил предложения от более чем половины представительных органов. Изначально власти планировали установить индекс изменения размера платы в среднем по региону на уровне 11% с июля 2025 года и предусмотреть в отдельных территориях допустимое отклонение в 4%. Позже, после обращения дум, правительство РФ утвердило средний индекс по Свердловской области в 13% и допустимое отклонение по ряду муниципалитетов в 2,1%. Евгений Куйвашев одобрил повышение тарифов от 13,2% до 23% в зависимости от территории.