«Убыток МУП «ГКХ» за 2025 год составил 22,4 млн руб. по водоснабжению и 4,1 млн руб. по водоотведению, при этом износ сетей достигает 57% по холодному водоснабжению и 51% по водоотведению, а в аварийном состоянии находятся 4 км водопроводных и 9 км канализационных сетей — на их ремонт требуется 47 млн руб., которые при текущих тарифах собирались бы 10 лет»,— пояснил Юрий Ладейщиков.