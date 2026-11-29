В Свердловской области возросло число дум, призвавших Паслера поднять тарифы ЖКХ
Дума Красноуфимска стала 24-м представительным органом муниципалитета Свердловской области, депутаты которого обратились к губернатору Денису Паслеру с просьбой повысить максимальный индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ для жителей с июля 2027 года. Ранее, в начале ноября, глава региона получил подобные предложения всего из 23 городов и районов Среднего Урала.
Мэр Красноуфимска Юрий Ладейщиков рассказал «Ъ-Урал», что депутаты поддержали идею администрации попросить господина Паслера установить предельный индекс для города на уровне 18% в связи с «критическим износом сетей и убытками МУП "ГКХ"». Градоначальник подчеркнул, что на данный момент региональные власти намерены утвердить тарифы «ниже фактической себестоимости».
«Убыток МУП «ГКХ» за 2025 год составил 22,4 млн руб. по водоснабжению и 4,1 млн руб. по водоотведению, при этом износ сетей достигает 57% по холодному водоснабжению и 51% по водоотведению, а в аварийном состоянии находятся 4 км водопроводных и 9 км канализационных сетей — на их ремонт требуется 47 млн руб., которые при текущих тарифах собирались бы 10 лет»,— пояснил Юрий Ладейщиков.
Глава Красноуфимска добавил, что основными драйверами роста тарифа также являются увеличение стоимости электроэнергии до 10,29 руб. за киловатт и необходимость индексации зарплат работников МУП «ГКХ». «Фактическая средняя зарплата на предприятии составляет 36 887 руб., что значительно ниже средней по городу — 76 155 руб. Это ведет к оттоку кадров. Дополнительные средства также необходимы для реализации инвестиционных программ по замене сетей в микрорайонах города»,— сказал мэр.
Господин Ладейщиков заверил, что рост платы для жителей Красноуфимска «будет умеренным». «Для семьи из трех человек ежемесячный платеж увеличится на 167 руб. 66 коп. — около 56 руб. на человека. Повышение индекса — вынужденная мера, направленная на предотвращение банкротства МУП "ГКХ" и обеспечение надежного и качественного предоставления коммунальных услуг»,— подчеркнул он.
Ранее, в начале октября, Денис Паслер предложил с июля 2027 года увеличить максимальный индекс изменения размера платы за услуги ЖКХ для уральцев на 15% с предельно допустимым отклонением на 2,1%. Депутаты из более чем 20 городов и районов подсчитали, что дополнительного объема средств не хватит на «повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг», в связи с чем предложили главе региона установить для своих территорий показатель от 15% до 23,03%. Наибольшее увеличение индекса тогда запросили думы Красноуральска и Верхотурья (до 18%), Артинского района и Кировграда (19%), Каменского района (20,13%) и Сухого Лога (23,03%).