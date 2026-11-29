Над Ульяновской областью уничтожили 12 беспилотников
Над территорией Ульяновской области перехвачены и уничтожены 12 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
По словам губернатора, пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения беспилотников зафиксированы на территории Новоспасского, Цильнинского и Николаевского районов.
В Ульяновской области в воскресенье с 5:05 до 6:42 (MSK+1) действовал режим ракетной опасности. В местном аэропорту с 2:44 до 6:52 вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
В ночь на воскресенье атаке БПЛА подверглась и Самарская область: было сбито более 20 беспилотников. Дроны были нацелены на предприятия региона, в том числе на заводы в Тольятти. Никто не погиб и не пострадал.