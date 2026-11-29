Целью ночной атаки БПЛА стали предприятия в Тольятти
Над регионом были сбиты больее 20 беспилотников
Ночная атака БПЛА на Самарскую область была нацелена на предприятия в Тольятти. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», — написал глава города в своем канале в Max.
Экстренные службы работают в местах падения обломков БПЛА.
Утром в воскресенье губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о том, что над регионом были сбиты более 20 беспилотников. Никто не погиб и не пострадал.
Международный аэропорт Курумоч приостанавливал работу на несколько часов. Рейсы временно не принимались и не отправлялись. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.