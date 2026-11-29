С 1:15 до 6:12 в Самарской области действовал режим «Беспилотная опасность». С 2:44 до 6:52 (MSK+1) международный аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.