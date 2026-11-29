Более 20 беспилотников атаковали предприятия Самарской области
Налет был совершен ночью
Самарская область подверглась очередной атаке БПЛА ночью в воскресенье, 29 ноября. Над регионом сбито более 20 дронов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона в своем канале в Max.
На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.
С 1:15 до 6:12 в Самарской области действовал режим «Беспилотная опасность». С 2:44 до 6:52 (MSK+1) международный аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Также атака БПЛА на Самарскую область была предпринята в субботу, 28 ноября. Беспилотники были нацелены на предприятия региона, но силы ПВО и мобильные огневые группы сбили дроны. Обошлось без жертв и серьезных повреждений.