Играют все!

11 июня в мире отмечается Международный день игры. Учрежденный по инициативе ООН праздник нацелен на продвижение игрушек и игр на благо всех людей. Ведь этот, казалось бы, несерьезный вид деятельности — начальный этап познания мира у детей, которому, впрочем, отведена важная роль в формировании главных жизненных навыков в любом возрасте,— способствует формированию чувства общности, развивает терпение и даже стойкость, утверждают ученые. “Ъ” изучил вопрос.

Игры и игрушки известны людям с глубокой древности. Изготовление умельцами простейших погремушек, свистулек и волчков к нашему времени эволюционировало в многомиллиардную индустрию. По разным экспертным оценкам, объем мирового рынка традиционных игрушек сегодня составляет $120–130 млрд. А к 2030 году, по прогнозам, он перевалит за $200 млрд. Крупнейшим потребителем игрушек являются США, на которые приходится около трети всех продаж. Стабильный, но умеренный спрос на игры и игрушки фиксируется в странах Западной Европы, в том числе на ее крупнейших рынках — в Германии, Великобритании и Франции. А самый перспективный регион — страны Юго-Восточной Азии. Там спрос на игрушки растет опережающими темпами, на фоне быстрой урбанизации, общего упрочения благосостояния и в целом более молодого населения. Крупнейшим производителем и экспортером игрушечной продукции предсказуемо является «мировая фабрика» — Китай. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прогнозируемый размер рынка до 2033 года

Прогнозируемый размер рынка до 2033 года

Оценки оборота игрушечной отрасли с учетом видеоигр начинаются от $300 млрд. На долю сегмента в настоящее время приходится от чуть более половины до двух третей всех продаж. И с развитием технологий доля видеоигр будет только расти. Как за счет детей, так и за счет взрослых, которые проводят перед экранами и с джойстиками все больше времени.

Вкусы играющих постоянно меняются. В сегменте традиционных игрушек в настоящая время фиксируют рост спроса в развивающем и обучающем сегменте: конструкторы, наборы для творчества и проведения научных экспериментов, сенсорные игры для малышей. На долю таких игрушек, по некоторым оценкам, приходится более четверти всех продаж. Крупнейшие производители игрушек, датская группа Lego и выпускающая куклу Barbie американская Mattel, удерживают позиции благодаря адаптации к постоянно меняющимся запросам. К примеру, Lego постоянно расширяет линейку конструкторов, в том числе выпускает тематические наборы по мотивам популярных фильмов и сериалов. Сами фигурки Lego стали героями анимационных фильмов и видеоигр. Не отстает и Mattel, в линейке которой появляются куклы «на злобу дня», как, например, Барби с диабетом и аутизмом. А вышедший в 2023 году фильм про Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом предсказуемо подстегнул рост спроса на куклы в магазинах по всему миру. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Популярные игрушечные персонажи все чаще становятся частью «медиаэкосистемы», объединяющей фильмы, видеоигры, стриминг-контент и соцсети. Еще один яркий представитель этого тренда — Покемон. Вокруг героя детской видеоигры 1990-х построена самая успешная медиафраншиза, оцениваемая, по последним данным, в $150 млрд.

Вызов нестареющей классике готовы бросить модные новинки. Популярность одних быстротечна, другие имеют все шансы задержаться на рынке надолго. Несколько лет назад в мире увлеченно обсуждали спиннеры и игрушечного монстра Хагги Вагги, потом все буквально помешались на другой страшненькой игрушке — Лабубу. Выручка китайской компании-производителя Pop Mart благодаря этому зубастому хиту в 2025 году взлетела на 184%. Правда, в начале 2026-го она начала снижаться — возможно, в Лабубу уже наигрались, и для дальнейшего роста компании нужен новый хит. Впрочем, зубастику может помочь новый фильм, который, по слухам, уже планирует снять про него компания Sony Pictures. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сумма переведена из юаней в доллары по курсу на конец соответствующего года

Сумма переведена из юаней в доллары по курсу на конец соответствующего года

Среди других горячих кандидатов в любимчики — мягкие антистрессовые игрушки Squishmallows, выпускаемые американской компанией Jazwares во множестве цветов и дизайнов. Они — яркие представители так называемой экономики милоты (cute economy). Этим термином эксперты описывают фиксируемый в последние годы запрос на «милые и симпатичные» товары, которые дарят чувство эмоционального комфорта и снижают стресс. Популярность Лабубу и Squishmallows иллюстрирует еще один тренд — в моде коллекционные игрушки-сюрпризы или игрушки, продаваемые в формате Blind Box («слепая коробка»). Идея такова: покупатель знает, что покупает игрушку определенной серии, но что именно внутри — остается загадкой до момента распаковки. Неизвестность дарит дополнительные эмоции, а выложенный в соцсети процесс распаковки — новых подписчиков. Спрос на редкие модели из серии огромен, такие экземпляры могут продаваться за тысячи долларов. И покупать их взрослые будут в первую очередь для себя.

Игры и игрушки в целом перестали быть исключительно детским развлечением. По данным исследовательской компании Circana, на американском рынке в 2025 году продажи игрушек взрослым выросли на 18% год к году, на совершеннолетних потребителей приходится уже четверть от совокупного объема продаж. Около 40% респондентов в Европе в минувшем году покупали игрушки себе или другим взрослым. И именно кидалты (kid + adults, «взрослые дети») сейчас выступают главным драйвером роста на рынке.

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Спрос на игрушки у взрослых эксперты объясняют целым комплексом причин, от демографических (рождаемость падает, детей становится меньше, одиноких и бездетных взрослых — больше) до психологических и социокультурных. В том числе они удовлетворяют запрос на эскапизм. Опросы во многих странах фиксируют рост пессимистических настроений в обществе на фоне напряженной геополитической обстановки и экономических проблем. В такой ситуации взрослые ищут простой и доступный способ порадовать себя — с помощью игрушек и игр.

Взрослый возрастной сегмент — основной потребитель коллекционных игрушек. Взрослые скупают «милоту». Благодаря их запросу на ностальгию на рынок возвращаются старые хиты, от покемонов и братьев Супер Марио до трансформеров и персонажей вселенной Звездных войн.

Не остаются в стороне и знаменитости. Тейлор Свифт решила записать саундтрек для «Истории игрушек — 5», потому что любит этих персонажей с пяти лет. Дэвид Бекхем рассказал в телеинтервью, что обожает собирать Lego. Леди Гага призналась в любви к Squishmallows, выложив в соцсети свое фото с «настоящими друзьями». Моду на Лабубу запустила участница корейской группы Blackpink Лиса и поддержали другие знаменитости, в том числе Рианна и Дуа Липа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Датский производитель конструкторов Lego держит руку на пульсе, выпуская тематические наборы по мотивам популярных фильмов и сериалов (на фото Гарри Поттер) Фото: Kimitsu Yogachi / Files / Reuters Выход на экраны фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли подстегнул спрос на куклы компании Mattel Фото: Mike Blake / Reuters Выручка китайской компании Pop Mart взлетела, благодаря зубастым монстрикам Лабубу Фото: Go Nakamura / Reuters Игрушка стала модным аксессуаром, способным украсить самую дорогую сумочку Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото На радость коллекционерам мягкие антистрессовые игрушки Squishmallows выпускаются во множестве цветов и дизайнов Фото: Brendan McDermid / Reuters Вокруг героя детской видеоигры 1990-х Покемона построена многомиллиардная медиафраншиза Фото: Tingshu Wang / Reuters Записав саундтрек для «Истории игрушек — 5», Тейлор Свифт исполнила свою детскую мечту Фото: Kevin Mazur / Getty Images / TAS Rights Management Участница южнокорейской группы Blackpink Лиса (на фото) запустила моду на Лабубу. Другие звезды поддержали Фото: @lalalalisa_m Леди Гага в соцсетах призналась в любви к плюшевым игрушкам Squishmallows, назвав их «своими настоящими друзьями» Фото: @ladygaga Следующая фотография 1 / 9 Датский производитель конструкторов Lego держит руку на пульсе, выпуская тематические наборы по мотивам популярных фильмов и сериалов (на фото Гарри Поттер) Фото: Kimitsu Yogachi / Files / Reuters Выход на экраны фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли подстегнул спрос на куклы компании Mattel Фото: Mike Blake / Reuters Выручка китайской компании Pop Mart взлетела, благодаря зубастым монстрикам Лабубу Фото: Go Nakamura / Reuters Игрушка стала модным аксессуаром, способным украсить самую дорогую сумочку Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото На радость коллекционерам мягкие антистрессовые игрушки Squishmallows выпускаются во множестве цветов и дизайнов Фото: Brendan McDermid / Reuters Вокруг героя детской видеоигры 1990-х Покемона построена многомиллиардная медиафраншиза Фото: Tingshu Wang / Reuters Записав саундтрек для «Истории игрушек — 5», Тейлор Свифт исполнила свою детскую мечту Фото: Kevin Mazur / Getty Images / TAS Rights Management Участница южнокорейской группы Blackpink Лиса (на фото) запустила моду на Лабубу. Другие звезды поддержали Фото: @lalalalisa_m Леди Гага в соцсетах призналась в любви к плюшевым игрушкам Squishmallows, назвав их «своими настоящими друзьями» Фото: @ladygaga

Ольга Шкуренко