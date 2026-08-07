Все свое ношу с собой

Если вам казалось, что лабубу наконец-то канули в небытие, это вряд ли. Судорожная необходимость повесить что-нибудь на сумку приобрела иную форму: теперь вместо причудливых фигурок модницы дополняют образ бьюти-баночками.

Блески для губ, румяна, тинты и даже SPF сегодня все чаще превращаются в стильные обвесы. Этот феномен называют «лабубизацией» бьюти-индустрии — по аналогии с игрушками-брелоками Labubu, которые в прошлом году не приобрели разве что лентяи или представители модного андеграунда.

Отрицать широкую популярность коллекционных пушистых фигурок бессмысленно: с ними ходили и Дуа Липа, и Лиса из группы Blackpink, и Рианна с Ким Кардашьян. Однако, как это часто бывает, вскоре массовое помешательство превратилось в антитренд — при этом идея «подвешивать» что-либо на сумку осталась. Только в этот раз украшательство совместили с функциональностью: бренды стали выпускать свою продукцию в формате подвесок и брелоков. Бьюти-средство нередко сочетают с красивыми карабинами, жемчужными нитями, бантами и прочими деталями — совершая одну покупку, потребитель получает и косметику, и интересный акцент для создания аутфитов.

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Помимо лабубу, двигателем тренда можно считать появление чехлов от Хэйли Бибер — тех самых, на которых предусмотрено отверстие для блеска. Оригинальный айтем быстро полюбился трендсеттерам и стал аксессуаром-статусом, а заодно и превратил обычный уход за губами в полноценное модное высказывание.

Теперь мы можем смело утверждать, что косметика тоже стала частью гардероба. В исследовании 2025 года подчеркивается: 52% зумеров используют бьюти-продукты как элемент стиля, чтобы выразить свою индивидуальность. Но дело не только в этом — бьюти-обвесы крайне удобны. Они решают проблему вечного хаоса в сумке, ведь нужный продукт всегда находится под рукой — это позволяет в любой момент быстро обновить увлажнение, макияж или защиту от солнца.

Косметические гиганты и локальные марки штампуют обвесы один за другим: у Fenty Beauty появился набор с блеском и диско-шаром на карабине, а Dior и Marc Jacobs Beauty выпустили чехлы для губной помады, которые крепятся к сумке как аксессуар. Азиатские бренды Flowers Knows и Kaja делают румяна и тинты в баночках с карабином, отечественные гиганты Mixit создают брелоки сразу с двумя блесками для губ, молодая марка OMM BLAT выпускает блеск-сыворотку на цепочке с мотивирующей цитатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Блеск-сыворотка на цепочке Omm Blat Фото: Omm Blat Меховой чехол-брелок Fenty Beauty Фото: @fentybeauty Блеск для губ Fenty Beauty Фото: Fenty Beauty x Smurfs Блеск для губ Dior Фото: @diorbeauty Чехол для помады Marc Jacobs Фото: Marc Jacobs Блеск для губ в виде брелка Flowers Knows Фото: Flowers Knows Чехол для блеска для губ в виде брелка на сумку Kaja Фото: Kaja Блеск для губ Mixit Фото: Mixit Солнцезащитный крем с чехлом в виде брелка Mixit Фото: Mixit Следующая фотография 1 / 9 Блеск-сыворотка на цепочке Omm Blat Фото: Omm Blat Меховой чехол-брелок Fenty Beauty Фото: @fentybeauty Блеск для губ Fenty Beauty Фото: Fenty Beauty x Smurfs Блеск для губ Dior Фото: @diorbeauty Чехол для помады Marc Jacobs Фото: Marc Jacobs Блеск для губ в виде брелка Flowers Knows Фото: Flowers Knows Чехол для блеска для губ в виде брелка на сумку Kaja Фото: Kaja Блеск для губ Mixit Фото: Mixit Солнцезащитный крем с чехлом в виде брелка Mixit Фото: Mixit

В эпоху экономических кризисов весьма актуальна возможность приобрести вещь «два в одном» да еще быстро поднять себе настроение подобной мелочью. Казалось бы, что может быть очаровательнее и безобиднее бьюти-обвесов — но нет, даже такой тренд вполне заслуженно критикуют.

Дело в том, что такой формат не всегда гигиеничен: кремовые румяна или прочие продукты в баночке не созданы для нанесения в «полевых» условиях. Кроме того, отчасти нас призывают покупать вещь не за качественную формулу, а за возможность повесить ее на сумку — это ведет к перепроизводству, которым и без того грешит бьюти-индустрия. Все хорошо в меру, поэтому, приобретая очередной милый блеск-брелок, задумайтесь, так ли сильно его не хватает на вашей сумочке.

София Балаян