Пришествие очередного Лабубу

В минувший уикенд возле часовых бутиков марки Swatch по всему миру царили хаос и столпотворение. Еще до открытия выстроились ночные очереди, была привлечена полиция, кое-где случились уличные стычки. Некоторые торговые точки, опасаясь за безопасность персонала и покупателей, предпочли в субботу, 16 мая, вовсе не открыться. Причина ажиотажа — старт продаж коллаборации марок Audemars Piguet и Swatch, коллекции часов-подвесок Royal Pop.

В этом проекте необычно почти все: и первый опыт сотрудничества Swatch c внешним партнером, не входящим в корпорацию Swatch Group, и сам формат часов-подвесок, или брелоков. Что не удивляет, так это ажиотаж: запуск предыдущих коллабораций — наручных часов MoonSwatch и Scuba Fifty Fathoms, выпушенных совместно с коллегами по корпорации — марками Omega и Blancpain соответственно, тоже сопровождался огромными очередями. Тогда же было введено правило: отпускать не более одних часов в одни руки. Таким образом производитель пытается предотвратить массовую спекуляцию и регулировать спрос (большинство бутиков, как утверждается, в первый день получили не более 50 экземпляров новинки). Сама идея продавать за несколько сотен евро пластиковые часы, до степени смешения похожие на оригиналы, которые стоят до €10 тыс., действительно провокационна и способна собрать толпы желающих: как пустить окружающим пыль в глаза, «засветив» на запястье «почти настоящие» хронографы Speedmaster Moonwatch Professional и дайверские Fifty Fathoms, так и любителей легкой наживы, немедленно выставляющих новое приобретение на продажу в Сети по тройной цене. Еще более простой и быстрый вариант заработка: продать место в живой очереди. Как сообщает корреспондент Ъ в Париже Алексей Тарханов, в субботу такая немудрящая услуга оценивалась в €100.

Итак, ради чего люди бьются в очередях и, так сказать, «гибнут за металл»? Ладно бы еще за металл, грустно усмехается автор. В вызвавшую ажиотаж коллекцию включены 8 референций, различающихся цветовыми решениями. Шесть из них решены в стилистике карманных часов «лепин» (названы по имени знаменитого часовщика XVIII века Жан-Антуана Лепина, одного из наставников Абрахама-Луи Бреге), имеют заводную коронку у отметки «12 часов» и две стрелки (без секундной). «Лепины» оценены в €385, на родине — в 350 швейцарских франков. Еще две референции отнесены к категории «савонет» (хотя настоящие карманные «савонеты» имеют три крышки, которых тут нет), они отличаются расположением заводной коронки у отметки «3 часа» и наличием малой (боковой) секундной стрелки. Стоят €400 или CHF375. Корпус повторяет дизайн знаменитого творения Джеральда Дженты и самых известных часов Audemars Piguet — модели Royal Oak, включая октагональный безель с восемью винтами с видимыми головками (в данном случае — декоративными, винты не отворачиваются), циферблат с рельефным узором tapisserie (в отличие от оригинала — штампованный), форму люминесцентных стрелок и меток, а также заводной коронки. На циферблат нанесены надписи AP X swatch и Royal Pop. Название коллекции составное и отсылает к наследию обоих партнеров: Royal — отсылка к «одемаровскому» флагману Royal Oak, а Pop — к давней коллекции Swatch Pop, в которую входили крупные часы на текстильных ремешках NATO, которые можно было носить поверх манжеты.

Новинка не имеет ремешка для жесткого крепления на запястье, а комплектуется оправой и длинным шнурком из телячьей кожи, который позволяет носить ее разными способами: на шее, в кармане, обмотав вокруг руки, наконец, в качестве брелока на сумке. По существу, это — аналог Лабубу, плюшевой фигурки, достигшей пика популярности в прошлом году. Автору кажется, что большинство Royal Pop будет носиться именно таким образом.

Корпус диаметром 40 мм (44,2 Х 53,2 мм вместе с оправой) и толщиной 8,4 мм, оправа и заводная коронка сделаны из биокерамики — экологически чистой разработки Swatch, состоящей из керамического порошка и состава на основе касторового масла. По моим более ранним ощущениям, это качественный и бионейтральный пластик. Механизм Sistem51 — также разработка Swatch, единственный швейцарский калибр, чья сборка полностью автоматизирована и происходит без участия человека, на сей раз — с ручным заводом. Очевидно, что такое решение выбрано из-за нестандартного размещения часов-подвески: в отличие от наручных ротор автоподзавода может бездействовать и не подзаводить механизм (в коллаборацией c Omega использовался кварцевый механизм, в случае с Blancpain — Sistem51 с автоподзаводом). Запас хода составляет солидные 90 часов, причем отрадно, что Swatch позаботилась о покупательницах, сделав цветовую индикацию заводного барабана, видимого сквозь сапфировое стекло задней крышки. Когда он имеет золотистый цвет — запас хода достаточен, когда сереет — надо завести часы вручную. Где вы видели девушку, которая следит за запасом хода своих часов?

Говорят, что идея создать «пластиковый Royal Oak» принадлежит бывшему главе марки Audemars Piguet Франсуа-Анри Беннамиасу, торговая марка Royal Pop была зарегистрирована еще зимой 2024 года. Видимо, переговоры с Swatch Group затянулись, так что теперь на плакатах в стиле поп-арта, стилизованных под полотна Энди Уорхола, изображены действующая CEO Audemars Piguet Илария Реста и владелец Swatch Group Ник Хайек-младший.

На этом о деталях — все, автору остается только порассуждать о концепции и перспективах Royal Pop. Насмотревшись за последние дни в Сети уничижительных для репутации Audemars Piguet пародийных роликов и безобразных сцен штурма магазинов, я готов примкнуть к пессимистам и заявить, что мне, как фанату часового искусства, горько от того, что дешевая копия действительно великой модели великого бренда призвана выступить в качестве очередной «лабубы». С другой стороны, запуск — действенный способ напомнить подрастающим поколениям о наличии такой отмирающей конструкции как механические часы. Глядишь, что кто-то из них со временем узнает в оригинальных Royal Oak черты прикольного разноцветного брелока Royal Pop, притороченного в юности к сумке. Это — не искусство, но продукт, работающий на его продвижение. И работающий мощно, о чем говорит количество завирусившихся в Сети сюжетов.

Что касается практических соображений относительно покупки, то, согласно вестям с интернет-полей, пока наибольший аппетит у спекулянтов вызывают версии «лепинов» Huit Blanc (белая с разноцветными «винтами») и «савонетов» Otg Roz (что бы это ни значило) в вырви-глазной комбинации желтого, розового и зеленого. За них на сегодняшний, четвертый после запуска день, просят около €1,5 тыс., то есть примерно в 3,75 раза выше розничной цены, остальные референции расцениваются дешевле, в районе трех розниц. Ажиотаж неизбежно спадет, коллекция лимитом не ограничена, так что заинтересованный клиент найдет способ совершить покупку. Опираюсь на личный опыт: все версии MoonSwatch оказались доступны по рекомендованной розничной цене в дьюти-фри аэропорта Женевы через 1,5 года после запуска, Scuba Fifty Fathoms — спустя полгода. Поглядим на опыт с Audemars Piguet, это мой профессиональный и коллекционерский интерес.

Юрий Хнычкин