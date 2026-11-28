Хуситы сообщили о 15 раненых при авиаударах по Сане
В результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена Сане пострадали 15 человек. Об этом сообщило подконтрольное движению «Ансар Аллах» (хуситы) агентство SABA.
По данным агентства, в городе повреждены жилые дома. Авиация коалиции также нанесла удары по электростанции в портовом городе Моха на западе Йемена.
Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Саудовская Аравия оказывает военную поддержку международно признанному правительству Йемена в противостоянии с хуситами. В ответ на действия коалиции хуситы атакуют объекты инфраструктуры королевства.