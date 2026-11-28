Боевые действия в Йемене возобновились в июле 2026 года. Саудовская Аравия оказывает военную поддержку международно признанному правительству Йемена в противостоянии с хуситами. В ответ на действия коалиции хуситы атакуют объекты инфраструктуры королевства.