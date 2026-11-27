«Шуваеву сейчас не до мэра»
Политолог Владимир Слатинов — о разделении публичности между белгородскими губернатором и градоначальником
По наблюдению политолога Владимира Слатинова, в оперативной повестке Белгорода в нише, освободившейся после ухода Вячеслава Гладкова, все заметнее роль мэра как источника информации: Валентин Демидов с публичным освещением выезжает на места атак, оценивает последствия, выступает на совещаниях, отвечает населению в соцсетях. Губернатор Александр Шуваев ведет такую работу без освещения. При этом, как отмечает эксперт, в Черноземье новые губернаторы, как правило, меняют глав региональных столиц. В разговоре с «Ъ-Черноземье» господин Слатинов допустил, что могут быть договоренности о сохранении поста за действующим мэром Белгорода, поскольку его смена в нынешней ситуации — риск в том числе для самого главы региона.
— Не скрою, ситуация с господином Демидовым представляет для меня большой научный интерес. Я исследую губернаторов «новой волны», мэров и их взаимоотношения.
Если посмотреть на период с 2017 года, когда в Черноземье начались перемены, связанные с губернаторами «новой волны», мы наблюдаем закономерность: новый глава приводит своего мэра региональной столицы. Почему? Потому что областная столица — самый ресурсный муниципалитет. Губернатору нужен свой человек или, по крайней мере, более лояльный, ведь прежний мэр — креатура предыдущего губернатора. Эта логика работает универсально, может быть, кроме Тамбова. Это то исключение, которое подтверждает правило: мэр Тамбова Косенков обладает собственным политическим влиянием.
В этом смысле судьба Валентина Демидова интересна. По общей логике — когда новый губернатор меняет мэра либо его меняют силовики — положение главы Белгорода могло бы выглядеть менее устойчивым. Пока, однако, Демидов продолжает публичную работу: выезжает на места атак, выступает на совещаниях, активно отвечает населению в комментариях соцсетей.
Моя версия заключается в том, что Александру Шуваеву сейчас не до мэра. Город регулярно подвергается мощнейшим атакам, схема реагирования на них выстроена еще при Вячеславе Гладкове. И в городе ее приводит в действие и курирует Валентин Демидов. Господин Шуваев при этом кардинально перезагрузил верхушку регионального правительства: там теперь гораздо больше людей от администрации президента (которая помогала губернатору в этом вопросе, о чем он сам говорил в интервью). Я ранее ни разу не видел, чтобы губернатор столь открыто признавал участие Москвы в формировании своего правительства.
Что касается господина Демидова, я думаю, что есть договоренность. Смена мэра в той ситуации, в которой находится город, — это риск. В том числе для самого губернатора. Ведь он фактически сказал, что прежде всего занимается безопасностью и реагированием на обстрелы.
Но есть ситуативная логика, а есть общая кадровая закономерность: новому губернатору нужен новый глава региональной столицы. Пока обстоятельства работают в пользу действующего мэра.
Кроме того, самостоятельность Александра Шуваева ограничена: ни команды, ни гражданского опыта управления. В отличие от Вячеслава Гладкова или других коллег, он генерал, которого «выдернули» из его среды и «воткнули» в регион. Вероятно, есть кадровые решения, которые, грубо говоря, утвердила Москва, а не сам господин Шуваев.
Подготовила Анна Швечикова