Моя версия заключается в том, что Александру Шуваеву сейчас не до мэра. Город регулярно подвергается мощнейшим атакам, схема реагирования на них выстроена еще при Вячеславе Гладкове. И в городе ее приводит в действие и курирует Валентин Демидов. Господин Шуваев при этом кардинально перезагрузил верхушку регионального правительства: там теперь гораздо больше людей от администрации президента (которая помогала губернатору в этом вопросе, о чем он сам говорил в интервью). Я ранее ни разу не видел, чтобы губернатор столь открыто признавал участие Москвы в формировании своего правительства.