В Петербурге у двух вернувшихся из Таиланда туристов заподозрили оспу обезьян
В Санкт-Петербурге с подозрением на оспу обезьян госпитализированы два человека. Недавно они вернулись из Таиланда, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Cостояние туристов оценивается как удовлетворительное.
Начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Заболевание вирусом еще не подтверждено лабораторно. Устанавливается круг лиц, контактировавших с пациентами.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора. Организованы противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. В Роспотребнадзоре отметили, что для диагностики применяются тест-системы, которые позволяют выявлять вирус оспы обезьян в короткие сроки.