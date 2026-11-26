Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора. Организованы противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. В Роспотребнадзоре отметили, что для диагностики применяются тест-системы, которые позволяют выявлять вирус оспы обезьян в короткие сроки.