Роспотребнадзор изучит случаи заболевания оспой обезьян в Петербурге
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после информации о заболевании оспой обезьян. Два человека с признаками инфекции госпитализированы, сообщила пресс-служба ведомства.
Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки,— указано в пресс-релизе.
Специалисты Роспотребнадзора ищут людей, которые могли контактировать с переносчиками заболевания. Выдано предписание на проведение дезинфекции.
Оспа обезьян вызывает интоксикацию организма, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, после чего появляются высыпания на коже. Если заболевание протекает без осложнений, то лечить его не требуется — человек выздоравливает за две-три недели. Доля смертей при заболевании составляет от 0,1 до 11% в зависимости от штамма и здоровья отдельного человека. В России случаи заболевания единичны.