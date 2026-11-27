Оспа обезьян вызывает интоксикацию организма, лихорадку, увеличение лимфатических узлов, после чего появляются высыпания на коже. Если заболевание протекает без осложнений, то лечить его не требуется — человек выздоравливает за две-три недели. Доля смертей при заболевании составляет от 0,1 до 11% в зависимости от штамма и здоровья отдельного человека. В России случаи заболевания единичны.