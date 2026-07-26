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ВМФ России до конца года примет более 20 кораблей

Военно-морской флот России до конца 2026 года пополнится более чем 20 боевыми единицами, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. В числе ключевых новинок — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885/885М «Пермь».

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы на текущий момент приняли уже двадцать кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более двадцати. Среди них будет подводная лодка "Пермь", значимое событие будет в истории Военно-морского флота», — заявил Александр Моисеев (цитата по ТАСС).

Прием новых кораблей проходит в рамках плановой программы обновления флота. Атомный подводный крейсер «Пермь» станет очередным представителем серии «Ясень-М», которая считается одной из самых совершенных в составе ВМФ России по возможностям крылатых ракет и низкому уровню шума.

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В Москве отметили День Военно-морского флота

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Бывшие военнослужащие ВМФ у Северного речного вокзала в Москве

Бывшие военнослужащие ВМФ у Северного речного вокзала в Москве

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Военнослужащие ВМФ на праздновании

Военнослужащие ВМФ на праздновании

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Парадный марш

Парадный марш

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Ветераны ВМФ

Ветераны ВМФ

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Парадное построение

Парадное построение

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Зрители перед началом церемонии поднятия флага России и Андреевского флага

Зрители перед началом церемонии поднятия флага России и Андреевского флага

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники парада судов

Участники парада судов

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по парусным гонкам в акватории Москва-реки

Соревнование по парусным гонкам в акватории Москва-реки

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Бывшие военнослужащие ВМФ на праздновании

Бывшие военнослужащие ВМФ на праздновании

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

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Бывшие военнослужащие ВМФ у Северного речного вокзала в Москве

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Военнослужащие ВМФ на праздновании

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Парадный марш

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Ветераны ВМФ

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Парадное построение

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Зрители перед началом церемонии поднятия флага России и Андреевского флага

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Участники парада судов

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по парусным гонкам в акватории Москва-реки

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Соревнование по лодочным гонкам

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

Бывшие военнослужащие ВМФ на праздновании

Фото: Олеся Курпяева  /  купить фото

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