Главные новости за 27 ноября. Ростов-на-Дону и область
По данным бюджетной отчетности, за январь—сентябрь собственные доходы Ростовской области увеличились на 10,9 млрд руб. Основной вклад внес налог на прибыль организаций: поступления по нему выросли на 6,3 млрд руб. Еще 3,9 млрд руб. прироста обеспечили налоги на совокупный доход, 1,08 млрд руб. — налог на доходы физических лиц. На налог на прибыль пришлось около 57,7% общего увеличения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
В Ростове-на-Дону по состоянию на конец ноября реализуются 48 инвестиционных проектов с совокупными вложениями более 875 млрд руб.
Следственные органы СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» города Азова. Он подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в ведомстве.
Временно исполнять обязанность главы Новошахтинска назначили Михаила Пархоменко. Соответствующее распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря появилось на сайте правительства региона.
В Ростове-на-Дону за 2025 год число пациентов с онкологическими заболеваниями, состоящих на учете, сократилось почти вдвое — с 23 977 до 13 049 человек. Такие данные приведены в обновленной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».