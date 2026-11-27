В Ростове-на-Дону объем инвестпроектов превысил 875 млрд рублей
В Ростове-на-Дону по состоянию на конец ноября реализуются 48 инвестиционных проектов с совокупными вложениями более 875 млрд руб., сообщил «Деловой газете. Юг» глава города Александр Скрябин.
По его данным, с начала 2026 года в донской столице введены в эксплуатацию объекты стоимостью свыше 61 млрд руб. — это проекты, ранее заявленные к запуску в текущем году.
Значительную долю среди сданных объектов заняло жилищное строительство: микрорайон на Левобережной улице, жилой комплекс «1799», а также бизнес-центр на Красноармейской. В промышленном секторе завершено строительство тракторного завода «Ростсельмаша».
Новые объекты, по словам господина Скрябина, обеспечивают не только рост инвестиций в основной капитал, но и создание рабочих мест, развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни населения. По оценке городской администрации, в портфеле инвестпроектов Ростова-на-Дону остаются инициативы в сферах жилищного строительства, торговли, общественного питания и досугово-развлекательной инфраструктуры.