Налог на прибыль обеспечил почти 58% прироста собственных доходов бюджета Дона
Собственные доходы областного бюджета Ростовской области за девять месяцев 2026 года выросли на 5,6% и достигли 205,5 млрд руб. Почти 58% прироста обеспечили поступления налога на прибыль организаций. С отчетом об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2026 года, утвержденным постановлением правительства региона, ознакомился «Ъ-Ростов».
По данным бюджетной отчетности, за январь—сентябрь собственные доходы региона увеличились на 10,9 млрд руб. Основной вклад внес налог на прибыль организаций: поступления по нему выросли на 6,3 млрд руб. Еще 3,9 млрд руб. прироста обеспечили налоги на совокупный доход, 1,08 млрд руб. — налог на доходы физических лиц. На налог на прибыль пришлось около 57,7% общего увеличения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Всего за отчетный период налоговые и неналоговые поступления составили 205,5 млрд руб. при годовом плане 271,5 млрд руб. Поступления налога на прибыль достигли 57,7 млрд руб. при запланированных на весь год 65,3 млрд руб. За три квартала по этой статье поступило 88,4% годовых назначений. Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 45,6 млрд руб., или 75,2% годового плана.
В целом доходы областного бюджета за девять месяцев достигли 251,1 млрд руб., что соответствует 75,6% годовых назначений. Расходы составили 265,9 млрд руб., или 73,1% плана. Дефицит бюджета сложился в размере 14,8 млрд руб. при годовом плановом показателе 31,5 млрд руб.
По итогам девяти месяцев государственный долг Ростовской области составил 57,2 млрд руб. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам, согласно отчету, выполнены в полном объеме.