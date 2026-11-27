Всего за отчетный период налоговые и неналоговые поступления составили 205,5 млрд руб. при годовом плане 271,5 млрд руб. Поступления налога на прибыль достигли 57,7 млрд руб. при запланированных на весь год 65,3 млрд руб. За три квартала по этой статье поступило 88,4% годовых назначений. Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 45,6 млрд руб., или 75,2% годового плана.