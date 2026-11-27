В Ростове за год число состоящих на учете онкопациентов сократилось на 46%
В Ростове-на-Дону за 2025 год число пациентов с онкологическими заболеваниями, состоящих на учете, сократилось почти вдвое — с 23 977 до 13 049 человек. Такие данные приведены в обновленной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Снижение за год составило 45,6%. За тот же период количество состоящих на учете пациентов во всей Ростовской области уменьшилось на 23,7% — со 116 084 до 88 535 человек. В расчете на 100 тыс. населения показатель распространенности в регионе снизился с 2 792 до 2 132, в Ростове — с 2 102 до 1 144.
При этом динамика в муниципалитетах была разнонаправленной. В Таганроге число пациентов, состоящих на учете, за год выросло на 56,6% — с 13 608 до 21 313 человек. В Волгодонске показатель увеличился с 6 635 до 6 903, в Батайске — с 3 675 до 3 855.
Территориальные различия заметны и при сравнении показателя распространенности на 100 тыс. населения. В 2025 году он был самым высоким среди городов области в Таганроге — 8 823, в Волгодонске составлял 4 210, в Шахтах — 3 884. В Ростове показатель оказался значительно ниже среднеобластного и составил 1 144 на 100 тыс. населения против 2 132 по региону.
В целом по области число пациентов, состоящих на учете, сначала росло: с 114 691 в 2016 году до максимальных 127 316 в 2021-м. Затем показатель начал снижаться и к 2025 году составил 88 535 человек. Это на 22,8% меньше, чем в начале рассматриваемого периода.
В долгосрочной динамике в Ростове также фиксируется снижение: в 2016 году на учете состояли 34 855 пациентов, в 2025-м — 13 049. За десять лет показатель сократился на 62,6%. При этом программа не объясняет резкого изменения данных за последние два года и не связывает его с изменением заболеваемости. Приведенные цифры отражают число состоящих на учете пациентов, а не количество новых диагнозов.