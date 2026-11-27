В долгосрочной динамике в Ростове также фиксируется снижение: в 2016 году на учете состояли 34 855 пациентов, в 2025-м — 13 049. За десять лет показатель сократился на 62,6%. При этом программа не объясняет резкого изменения данных за последние два года и не связывает его с изменением заболеваемости. Приведенные цифры отражают число состоящих на учете пациентов, а не количество новых диагнозов.