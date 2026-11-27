В Азове в отношении экс-главы департамента ЖКХ возбудили дело о превышении полномочий
Следственные органы СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» города Азова. Он подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый в рамках муниципального контракта на содержание автомобильных дорог Азова подписал акт приемки выполненных работ, содержавший недостоверные сведения о приобретении противогололедных материалов и их распределении на дорогах и тротуарах города. В результате подрядной организации необоснованно перечислили более 2,6 млн руб. из бюджета.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.