По версии следствия, в декабре 2025 года подозреваемый в рамках муниципального контракта на содержание автомобильных дорог Азова подписал акт приемки выполненных работ, содержавший недостоверные сведения о приобретении противогололедных материалов и их распределении на дорогах и тротуарах города. В результате подрядной организации необоснованно перечислили более 2,6 млн руб. из бюджета.