Главные новости за 27 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
В состав учредителей ООО «СЗ "Выбор"» — головной структуры крупного воронежского девелопера «Выбор», основанного экс-депутатом областной думы Александром Цыбанем, — вошло местное ООО «Трансмет». Одновременно уставный капитал специализированного застройщика увеличился почти вдвое: с 500 млн до 925,9 млн руб. Доля господина Цыбаня в капитале сократилась с прежних 20% до 10,8%, а доля его дочери Алины Цыбань (контролирует через местное ООО «СК "Выбор"») уменьшилась с 80% до 43,2%.
Конкурсный управляющий белгородского ОАО «Виогем» (крупнейший в России научный центр в сфере горного дела) Андрей Рыжов повторно выставил активы предприятия на торги посредством публичного предложения. Общая стартовая стоимость шести оставшихся лотов составляет 183,9 млн руб. Предыдущий аукцион завершился продажей лишь одного производственного лота местному ООО «Техмаш» за 14,4 млн руб.
Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение между ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимира Лисина и подмосковным поставщиком ООО «ВПО Сталь». Компания должна перечислить контрагенту более $1,3 млн в рублях по курсу Банка России четырьмя траншами до конца февраля 2027 года. В свою очередь, поставщик снял остальные финансовые претензии, а НЛМК отказался от встречного иска.
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Курской области к 15 ноября достиг $1,15 млрд, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В физическом выражении зарубежные поставки сельхозпродукции удвоились, составив 1,8 млн т. К концу года региональное министерство сельского хозяйства прогнозирует перевыполнение целевого плана на 20% — до $1,2 млрд.
Орловский городской совет народных депутатов в первом чтении принял законопроект бюджета областного центра на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. В 2027 году городская казна прогнозируется с дефицитом в 25,6 млн руб. (доходы ожидаются на уровне 4,83 млрд руб., расходы — 4,85 млрд руб.). В 2028 и 2029 годах главный финансовый документ города планируется сбалансированным.
Сосновский районный суд Тамбовской области приговорил экс-губернатора Максима Егорова к 11 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывшему чиновнику также назначен штраф в размере 406 млн руб. и установлен десятилетний запрет занимать должности в органах государственной власти. Прокуратура требовала для него 14 лет лишения свободы.