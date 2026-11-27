Депутаты горсовета Орла приняли в первом чтении законопроект о бюджете облцентра на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Согласно документу, в следующем году казна планируется дефицитной, а в последующие — сбалансированной, когда расходы равны доходам. Это следует из данных на сайте городского парламента.