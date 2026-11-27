Власти Орла хотят уйти от дефицитного бюджета в 2028 году
Депутаты горсовета Орла приняли в первом чтении законопроект о бюджете облцентра на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Согласно документу, в следующем году казна планируется дефицитной, а в последующие — сбалансированной, когда расходы равны доходам. Это следует из данных на сайте городского парламента.
В 2027 году дефицит бюджета Орла может составить 25,6 млн руб. при доходах 4,83 млрд руб. и расходах 4,85 млрд руб. Уточняется, что в структуре доходов 10,9 млн руб. отводится на трансферты из вышестоящих бюджетов. Верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2028 года — 2,3 млрд руб.
В 2028 году доходы и расходы городской казны прогнозируют в объеме 5,03 млрд руб., в 2029-м — 5,38 млрд руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня депутаты орловского облсовета утвердили проект бюджета на 2027 год с дефицитом 500 млн руб. Доходы при этом составят 63,8 млрд руб., расходы — 64,3 млрд руб.