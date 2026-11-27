Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным; основная площадка в Липецке) с подмосковным ООО «ВПО Сталь». НЛМК признал обязательство выплатить свыше $1,3 млн в рублях по курсу ЦБ на день оплаты: $443 тыс.— до 15 декабря 2026 года, еще $443 тыс.— до 19 января 2027-го, по $221,5 тыс.— до 9 и 24 февраля. Поставщик отказался от остальных требований, а комбинат — от встречного иска. Информация об этом появилась в картотеке.