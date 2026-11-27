НЛМК готов выплатить $1,3 млн по мировому соглашению с «ВПО Сталь»
Арбитражный суд Липецкой области утвердил мировое соглашение ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным; основная площадка в Липецке) с подмосковным ООО «ВПО Сталь». НЛМК признал обязательство выплатить свыше $1,3 млн в рублях по курсу ЦБ на день оплаты: $443 тыс.— до 15 декабря 2026 года, еще $443 тыс.— до 19 января 2027-го, по $221,5 тыс.— до 9 и 24 февраля. Поставщик отказался от остальных требований, а комбинат — от встречного иска. Информация об этом появилась в картотеке.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», судебное разбирательство шло еще с 2020 года. В НЛМК поясняли, что спор возник из-за разногласий сторон по качеству поставленной комбинату огнеупорной продукции. «ВПО Сталь» обратилось в суд с требованием оплаты стоимости поставок, но НЛМК подал встречный иск с требованием о взыскании с контрагента суммы убытков, понесенных комбинатом из-за некачественной продукции, а также неустойки за просрочку поставок.
Производство по делу прекращено. Определение суда может быть обжаловано в течение месяца.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Арбитражный суд города Москвы удовлетворил два иска НЛМК к ОАО «РЖД». Сумма требований составляла 239,9 млн руб. Оба иска касались взыскания неосновательного обогащения.