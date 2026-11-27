Объем экспорта агропродукции Курской области достиг $1,15 млрд с начала года
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Курской области по состоянию на 15 ноября 2026-го достиг $1,15 млрд (доллары США). Это в 1,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Соответствующая информация появилась на сайте областного министерства сельского хозяйства.
В натуральном выражении отгрузки продукции АПК за рубеж выросли вдвое и составили 1,8 млн т.
По оценкам регионального министерства, по итогам всего 2026 года экспортная выручка аграриев Курской области прогнозируется на уровне $1,2 млрд. Таким образом, плановый целевой показатель года будет перевыполнен на 20%.
На прошлой неделе стало известно, что правительство Курской области утвердило порядок выплаты компенсаций аграриям приграничья, пострадавшим от атак ВСУ. На субсидии из выделенного федеральным центром транша в 3,7 млрд руб. могут рассчитывать 107 местных хозяйств.