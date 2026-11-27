Имущество белгородского «Виогема» вновь выставлено на торги за 184 млн рублей
наиболее дорогостоящий лот, объединяющий три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого общей площадью около 7 тыс. кв. м, шестиэтажный административно-лабораторный корпус на 6 тыс. кв. м, вспомогательное здание (27 кв. м), офисную технику и лабораторные приборы, подешевел со 214,2 млн до 117,8 млн руб.;
производственная площадка на улице Студенческой со специализированными буровыми установками выставлена за 24,3 млн руб. против прежних 44,1 млн руб.;
право аренды участка на проспекте Богдана Хмельницкого сроком до 2067 года вместе с помещением площадью 870 кв. м предлагается за 17,3 млн руб. (ранее — 31,5 млн руб.);
участок на улице Студенческой с двумя производственными объектами оценен в 11,6 млн руб. (вместо 21,2 млн руб.);
два лота с производственными цехами и металлообрабатывающим оборудованием на улице Студенческой выставлены по начальной стоимости в 7,2 млн и 5,7 млн руб. соответственно (на предыдущих торгах оценивались в 13 млн и 10,4 млн руб.).
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» зарегистрировано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile, под текущим названием организация создана в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. «Виогем» через цепочку аффилированных юридических лиц контролируется ГК «Канекс». Выручка компании в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб.