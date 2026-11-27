наиболее дорогостоящий лот, объединяющий три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого общей площадью около 7 тыс. кв. м, шестиэтажный административно-лабораторный корпус на 6 тыс. кв. м, вспомогательное здание (27 кв. м), офисную технику и лабораторные приборы, подешевел со 214,2 млн до 117,8 млн руб.;

производственная площадка на улице Студенческой со специализированными буровыми установками выставлена за 24,3 млн руб. против прежних 44,1 млн руб.;

право аренды участка на проспекте Богдана Хмельницкого сроком до 2067 года вместе с помещением площадью 870 кв. м предлагается за 17,3 млн руб. (ранее — 31,5 млн руб.);

участок на улице Студенческой с двумя производственными объектами оценен в 11,6 млн руб. (вместо 21,2 млн руб.);