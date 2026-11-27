Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых находились Сергей Аганов и Александр Соломатин. За посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) первому из них назначили восемь лет лишения свободы и штраф в 21 млн руб., второму — семь лет и 19 млн руб. Прокуратура в прениях настаивала, чтобы срок каждого из них был больше на полгода. Все трое фигурантов свою вину не признали.