Тамбовского экс-губернатора Максима Егорова приговорили к 11 годам колонии
Сосновский райсуд Тамбовской области признал бывшего губернатора Максима Егорова виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему 11 лет колонии строгого режима со штрафом 406 млн руб. и запретом работать на госслужбе в течение 10 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Прокуратура в прениях запрашивала для него 14 лет колонии.
Вместе с бывшим губернатором на скамье подсудимых находились Сергей Аганов и Александр Соломатин. За посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) первому из них назначили восемь лет лишения свободы и штраф в 21 млн руб., второму — семь лет и 19 млн руб. Прокуратура в прениях настаивала, чтобы срок каждого из них был больше на полгода. Все трое фигурантов свою вину не признали.
Уголовное дело Максима Егорова рассматривалось с начала лета этого года. Под стражей он находился с конца июля 2025 года. По версии Следственного комитета РФ, в 2022–2024 годах он получал от бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения, как считает следствие, предоставлялись за покровительство.
Сам господин Стефанов попал под арест год назад по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его дело рассматривается в суде.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью больше трех лет. До назначения на пост врио губернатора в октябре 2021 года он занимал должности замглавы Минстроя РФ и главного государственного жилищного инспектора. В 2022 году господин Егоров выиграл губернаторские выборы, набрав 84,95% голосов. В ноябре 2024 года он неожиданно сообщил об отставке, объявив, что уходит на работу на федеральный уровень.