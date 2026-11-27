По данным Rusprofile, ООО «Трансмет» было зарегистрировано в Воронеже в 2019 году для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Дмитрий Кузьмич. Единственным собственником указано местное ООО «Капитал», которым в равных долях владеют Алина Цыбань и ООО СК «Выбор» (контролируется госпожой Цыбань). По итогам 2025 года «Трансмет» выручил 509 млн руб. и получил 49 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд руб. и 42 млн руб. соответственно.