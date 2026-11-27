Воронежский «Трансмет» получил 46% в головном юрлице строительной ГК «Выбор»
Новым совладельцем головного юрлица воронежской строительной ГК «Выбор» бывшего депутата областной думы Александра Цыбаня — ООО СЗ «Выбор» — стало местное ООО «Трансмет». Также был увеличен уставный капитал компании — с 500 млн руб. до 925,9 млн руб. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ.
Еще 43,2% компании принадлежат местному ООО СК «Выбор» Алины (Александровны) Цыбань и 10,8% лично господину Цыбаню. До изменений экс-депутат лично контролировал 20% общества, 80% были у его дочери.
По данным Rusprofile, ООО «Трансмет» было зарегистрировано в Воронеже в 2019 году для перевозки грузов специализированными автотранспортными средствами. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор — Дмитрий Кузьмич. Единственным собственником указано местное ООО «Капитал», которым в равных долях владеют Алина Цыбань и ООО СК «Выбор» (контролируется госпожой Цыбань). По итогам 2025 года «Трансмет» выручил 509 млн руб. и получил 49 млн руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1 млрд руб. и 42 млн руб. соответственно.
В 2021 году «Трансмет» фигурировал как владелец 90% подмосковного юрлица, связанного с планами «Выбора» по строительству завода объемно-блочного домостроения в столичном регионе. Тогда основным собственником компании была супруга Александра Цыбаня — Лариса Цыбань.