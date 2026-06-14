Каршеринг выезжает из столицы

Падение спроса на крупнейшем региональном рынке — в Москве — привело к тому, что в январе—апреле 2026 года общий оборот каршеринга снизился на 17,7%, до 17,3 млрд руб. Потребители не выдерживают роста цен на услуги и ограничений работы мобильного интернета. Развивать бизнес операторы каршеринга пытаются за счет выхода в другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Оборот российского рынка каршеринга в январе—апреле составил 17,3 млрд руб., сократившись на 17,7% год к году, следует из данных Росстата. Годом ранее аналогичное значение выросло на 21,6%. Спад обеспечен в первую очередь рынком Москвы, где выручка рынка каршеринга потеряла 18,9% год к году, составив в январе—апреле 16,6 млрд руб. В Подмосковье совокупные затраты пользователей снизились на 8,3%, до 50,1 млн руб.

По оценке «Делимобиля», в январе—марте 2026 года рынок каршеринга в Москве сократился на 25%, до 15 млн поездок. В «Яндекс Драйве» утверждают, что в январе—апреле 2026 года выручка сервиса, напротив, выросла на 24%, а количество минут в аренде — на 54%.

Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани связывает падение спроса на каршеринг с несбалансированной ценовой политикой операторов, включая прямое повышение тарифов.

Пользователи в Москве чувствительны к цене благодаря развитой системе общественного транспорта и такси, отмечает партнер практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Анна Литвиненко. Главный редактор издания «Трушеринг» Полина Волкова поясняет, что каршеринг изначально рассматривался как выбор водителей, которые не хотят покупать автомобиль. «Но теперь комфорт многим не по карману, и люди предпочитают метро»,— говорит она.

В январе 2026 года средний чек на услуги каршеринга, по данным «Платформы ОФД», составил 719 руб. Год к году значение прибавило 8% (см. “Ъ” от 6 февраля). Средний чек на такси аналитики в начале февраля оценивали в 681 руб. Госпожа Волкова отмечает, что себестоимость услуг каршеринга сильно увеличилась вслед за ростом цен на автомобили, их обслуживание, бензин, а также вслед за фискальной нагрузкой. Средняя цена нового легкового автомобиля в России в марте 2026 года составила 3,54 млн руб., увеличившись год к году на 14%, следует из данных «Автостата». Средняя потребительская стоимость бензина АИ-95, согласно Росстату, на 8 июня составляла 70,4 руб. за литр, увеличившись год к году на 13,7%.

Спрос на аренду автомобилей могут сдерживать и ограничения в работе мобильного интернета, который требуется для открытия и закрытия машины через приложение, а также для навигации в городе. В марте собеседник “Ъ” на ИТ-рынке оценивал совокупный ущерб для различных отраслей бизнеса Москвы за пять дней в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд руб., исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба ограничений.

Из-за ограниченного спроса игроки на рынке каршеринга становятся осторожнее: акцент смещается с наращивания парка на загрузку каждой машины, перераспределение автомобилей между городами, развитие экономсегмента и выход в регионы с лучшей юнит-экономикой, говорит Анна Литвиненко.

Рост рынка каршеринга в регионах пока сохраняется за счет низкой базы. В Уральском федеральном округе, согласно Росстату, его оборот в январе—апреле 2026 года вырос в три раза год к году, до 74,6 млн руб., на юге страны — на 32,2%, до 424,1 млн руб., в Приволжье — на 6,3%, до 7,1 млн руб., на Северо-Западе — на 2,2%, до 31,7 млн руб. На Дальнем Востоке операторы каршеринга заработали только 3,3 млн руб.— на 1,7% меньше год к году. В «Делимобиле» рост числа поездок в первом квартале 2026 года в Самаре составил 59%, в Перми — 93%, а в Уфе — 151%, уточняет Винченцо Трани. Именно регионы он сейчас рассматривает как направление роста бизнеса.

«Делимобиль» в 2025 году вышел в Ярославль, Краснодар, Челябинск и десятки городов-спутников. BelkaCar расширила географию присутствия в два раза, запустившись в Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске и Калининграде. «Яндекс Драйв» заработал в Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, а в начале 2026 года — в Тюмени. Анна Литвиненко замечает, что общественный транспорт в регионах развит хуже, чем в Москве. Это может способствовать развитию каршеринга.

Несмотря на провальное начало года, участники рынка формируют позитивный прогноз. Фундаментальные драйверы роста для каршеринга сохраняются — личный автомобиль стал дорогим активом, для многих краткосрочная аренда остается более доступной альтернативой покупке, отмечает Анна Литвиненко. Господин Трани не ожидает падения спроса на каршеринг по итогам всего 2026 года.

Дарья Андрианова