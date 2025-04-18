В аренду все чаще берут аварии

По итогам 2024 года в России выросла аварийность с участием машин каршеринга, подсчитали в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД. Общее число ДТП этого типа увеличилось на 4,4%, но в отдельных регионах прирост достигает 20–60%. Среди самых частых причин происшествий фигурирует превышение скорости, в основном водителями возрасте от 20 до 34 лет. Участники рынка каршеринга заявляют, что для снижения аварийности применяют телематику, отслеживающую стиль вождения, и указывают на то, что в своей статистике МВД не учитывает рост парка машин и числа поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МВД констатируют, что в прошлом году машины каршеринга стали попадать в аварии на 4,4% чаще

Фото: АГН «Москва» В МВД констатируют, что в прошлом году машины каршеринга стали попадать в аварии на 4,4% чаще

Фото: АГН «Москва»

В прошлом году в России произошло 800 ДТП с участием машин каршеринга (рост на 4,4% к 2023 году), причем выросло как число погибших в авариях (с 53 до 57 человек), так и количество раненых (с 964 до 1017 человек). Данные содержатся в опубликованном обзоре НЦ БДД МВД РФ. Всего аварии с участием арендованных транспортных средств произошли в 33 регионах, около половины из них — в Москве. При этом в столице число ДТП год к году снизилось (на 7,8%), а серьезно выросло — в Нижнем Новгороде, Самаре и Ленинградской области (см. график). Треть аварий произошла в выходные, констатируют в НЦ БДД, указывая среди основных причин нарушение скоростного режима, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Более чем в 60% аварий участвовали молодые водители в возрасте от 20 до 34 лет. «Это свидетельствует о том, что лица данной возрастной группы являются наиболее активными пользователями каршеринговых сервисов. Распределение коэффициента виновности показывает, что водители более старших возрастов реже признавались виновными в совершении ДТП»,— поясняют в НЦ БДД. Три аварии произошло с участием водителей в возрасте до 18 лет, которые в принципе не могли быть допущены к управлению такой техникой. Всего за год произошло 24 ДТП с участием водителей, не имевших прав управлять автомобилями. Почти десятая часть аварий (75 ДТП) произошла по вине нетрезвых либо отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей. В десяти ДТП водители каршеринга находились под воздействием наркотиков.

По данным проекта Truesharing, совокупный автопарк компаний каршеринга в РФ сейчас превышает 70 тыс. машин. По данным дептранса Москвы, в столице насчитывается 40 тыс. автомобилей краткосрочной аренды.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти считают, что причины аварий с каршерингом часто кроются в небольшом стаже водителей, берущих автомобили в краткосрочную аренду. «Нарушая правила, они не задумываются о последствиях, как материальных — учитывая, что это не их автомобиль, так и связанных с опасностью для других участников движения»,— заявили “Ъ” в пресс-службе управления.

Руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская сказала “Ъ”, что характерный для региона высокий трафик отдыхающих становится одной из причин увеличения числа каршеринговых машин на дорогах — многие приезжают на поезде, а на месте прибегают к аренде автомобиля. Значительную часть пользователей каршеринга составляет молодежь, и эта аудитория нуждается «в особом информационном сопровождении», считает Ирина Заватская.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заверили, что регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений водителями каршеринга: «Это, безусловно, дает положительный результат».

В пресс-службе УГИБДД по Казани посоветовали операторам каршеринга «внимательнее проверять тех, кому сдают автомобили в аренду», но заверили, что водители арендуемых машин «находятся под особым вниманием инспекций» и рейды в их отношении проводятся постоянно.

В пресс-службе каршеринговой компании «Делимобиль» заверили, что с целью снижения аварийности оснащают каждый автомобиль телематикой, позволяющей в режиме реального времени отслеживать манеру вождения и соблюдение ПДД. В компании утверждают, что доля аренд с выявленным превышением скорости составляет не более 1,5%. «Для ночных аренд предусмотрено обязательное тестирование, оценивающее скорость реакции и концентрацию внимания, что снижает вероятность нетрезвого управления автомобилем»,— сказали в «Делимобиле», пояснив, что эти и другие меры помогли снизить аварийность на 21,5% по вине клиентов в 2024 году (год к году).

В «Ситидрайве» также заверили, что применяют телематику, собирающую данные об управлении машиной в режиме реального времени. «Если видим превышение скорости, автоматически применяем санкции к таким пользователям, вплоть до блокировки аккаунта»,— добавили в пресс-службе компании. При этом в «Ситидрайве» обратили внимание на то, что статистика НЦ БДД МВД не учитывает рост автопарка и увеличение числа поездок (у самого оператора каршеринга эти показатели за год выросли соответственно на 27% и 20%). «Со своей стороны мы видим снижение аварийности из года в год»,— отметили в «Ситидрайве», не приведя, впрочем, точных цифр.

Александр Воронов; корсеть “Ъ”