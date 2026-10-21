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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

Имущество белгородского «Виогема» за 361 млн выставили на новые торги

Конкурсный управляющий АО «Виогем» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося научного центра. Прием заявок продлится с 19 октября по 18 ноября 2026 года, следует из сообщения на «Федресурсе».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

13 октября «Ъ-Черноземье» писал, что повторные торги по этим лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная стоимость активов осталась прежней — около 361 млн руб. за семь лотов. При этом из нового перечня исчезли патент на изобретение и пакет инженерного ПО, которые выставлялись в прошлый раз.
Самый дорогой лот включает три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого, 86 общей площадью около 7 тыс. кв. м, а также два здания (в том числе корпус на 6 тыс. кв. м) с имуществом. Начальная цена — 214,2 млн руб.
Производственный комплекс на улице Студенческой с буровыми установками выставлен за 44,1 млн руб. Право долгосрочной аренды земельного участка оценили в 31,5 млн руб. Корпуса с листогибочным и фрезерным оборудованием, буровыми насосами, компрессорами и дизель-электростанцией выставлены за 26,1 млн руб. Участок с двумя зданиями под металлические стеллажи — за 21,15 млн руб. Еще два лота с производственными помещениями и оборудованием — по 13 и 10,35 млн руб.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» было создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile, под текущим названием организация зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. ВИОГЕМ через цепочку аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка ОАО «ВИОГЕМ» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб.

Имущество института пытаются продать с весны 2026 года. Предыдущие торги, назначенные на 1 сентября, также признали несостоявшимися, однако четыре лота продали единственным заявителям. Покупателями активов выступили белгородское ООО «Белгеотех Инженеринг» Александра Маликова (приобрело земельный участок площадью 244 кв. м за 5 млн руб.), местное ООО «Техмаш» Дмитрия Новобранова (участок на 342 кв. м за 6 млн руб.) и петербургское ООО «БМХ ПРО» Василия Фищева (два товарных знака по 500 тыс. руб. каждый).
С расположенного в Белгороде НИИ банк ВТБ потребовал более 2,8 млрд руб. в рамках иска о банкротстве. Институт выступал поручителем по кредитам московской группы компаний «Канекс» Александра Канцурова и теперь отвечает за ее долги.
Подробнее об этом — в публикации «Суд начал горную разработку».
Анна Швечикова