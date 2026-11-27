В Орловской области сформирован новый состав Избирательной комиссии, срок полномочий которой составит пять лет. На четвертом заседании облсовета народных депутатов назначены семь членов облизбиркома. Ранее глава региона также определил семь членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса.