Утвержден новый состав Избирательной комиссии Орловской области на пять лет
В Орловской области сформирован новый состав Избирательной комиссии, срок полномочий которой составит пять лет. На четвертом заседании облсовета народных депутатов назначены семь членов облизбиркома. Ранее глава региона также определил семь членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Орловский областной совет народных депутатов сегодня назначил в новый состав облизбиркома:
Екатерину Гетманцеву;
Юлию Горонкову;
Аллу Егорову;
Александра Лебедева;
Наталью Марушкину;
Романа Неверова;
Наталью Щекотихину.
В соответствии с указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова от 25 ноября членами облизбиркома с правом решающего голоса были назначены:
Лилия Пиняева;
Оксана Леонова;
Татьяна Мартынова;
Ирина Сафонова;
Владимир Селивановский;
Евгения Симонова;
Альбина Сотникова.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что в связи с истечением сроков полномочий избирательных комиссий в адрес высших должностных лиц и законодательных органов регионов были направлены предложения ЦИК РФ по кандидатурам для назначения членами региональных избиркомов. В Орловской области ЦИК предложил кандидатуры председателя избиркома Лилии Пиняевой и секретаря комиссии Екатерины Гетманцевой.
Лилия Пиняева возглавила избирком Орловской области в 2021 году, сменив Людмилу Маркину, которая стала членом ЦИК РФ. Госпожа Пиняева до этого работала преподавателем, занимала различные должности в органах местного самоуправления, руководила аппаратом райсовета Орловского района. До назначения в облизбирком была врио главы Орловского района.
Сегодня также стало известно, что на четвертом заседании Орловского областного совета народных депутатов 27 ноября уполномоченным по правам человека в регионе была переизбрана Наталия Балашова.