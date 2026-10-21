ЦИК предложил кандидатуры для назначения в Орловский и Липецкий избиркомы
В Липецкой области ЦИК предлагает кандидатуры председателя облизбиркома Сергея Елманова и члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Оксаны Кожиной.
Сергей Елманов родился в 1984 году в Добровском районе Липецкой области. Учился в Липецком государственном педагогическом университете и Институте права и экономики. В 2020 году возглавил управление внутренней политики Липецкой области. В 2021-м стал председателем облизбиркома, сменив на посту Юрия Алтухова.
В Орловской области предложены кандидатуры председателя избиркома Лилии Пиняевой и секретаря комиссии Екатерины Гетманцевой.
Лилия Пиняева возглавила избирком Орловской области в 2021 году, сменив Людмилу Маркину, которая стала членом ЦИК РФ. Госпожа Пиняева до этого работала преподавателем, занимала различные должности в органах местного самоуправления, руководила аппаратом райсовета Орловского района. До назначения в облизбирком была врио главы Орловского района.