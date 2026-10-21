Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

ЦИК предложил кандидатуры для назначения в Орловский и Липецкий избиркомы

В связи с истечением сроков полномочий избирательных комиссий в адрес высших должностных лиц и законодательных органов регионов были направлены предложения ЦИК РФ по кандидатурам для назначения членами региональных избиркомов Липецкой и Орловской областей. Об этом сообщили в Центризбиркоме 21 октября.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

  • В Липецкой области ЦИК предлагает кандидатуры председателя облизбиркома Сергея Елманова и члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Оксаны Кожиной.

Сергей Елманов родился в 1984 году в Добровском районе Липецкой области. Учился в Липецком государственном педагогическом университете и Институте права и экономики. В 2020 году возглавил управление внутренней политики Липецкой области. В 2021-м стал председателем облизбиркома, сменив на посту Юрия Алтухова.

  • В Орловской области предложены кандидатуры председателя избиркома Лилии Пиняевой и секретаря комиссии Екатерины Гетманцевой.

Лилия Пиняева возглавила избирком Орловской области в 2021 году, сменив Людмилу Маркину, которая стала членом ЦИК РФ. Госпожа Пиняева до этого работала преподавателем, занимала различные должности в органах местного самоуправления, руководила аппаратом райсовета Орловского района. До назначения в облизбирком была врио главы Орловского района.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по результатам выборов 2026 года «Единая Россия» увеличила свое представительство в законодательных собраниях четырех областей Черноземья. Наиболее заметно соотношение сил изменилось в Липецкой области: ЕР получила 28 из 36 мест вместо 23 из 42 и теперь контролирует 78% мандатов. В Курской и Орловской областях уменьшилось число представленных партий.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Парламент просит простоты».
Денис Данилов