ЦИК предложил кандидатуры для назначения в Орловский и Липецкий избиркомы

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по результатам выборов 2026 года «Единая Россия» увеличила свое представительство в законодательных собраниях четырех областей Черноземья. Наиболее заметно соотношение сил изменилось в Липецкой области: ЕР получила 28 из 36 мест вместо 23 из 42 и теперь контролирует 78% мандатов. В Курской и Орловской областях уменьшилось число представленных партий.