Наталия Балашова родилась в 1960 году в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В 1990-м окончила Высшую юридическую заочную школу МВД СССР, в 1999-м — Академию управления МВД. С 1980 года работала в органах внутренних дел. В 2006-м возглавила орловское управление Федеральной миграционной службы. После реорганизации ведомства в 2016 году стала начальником управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Кандидат юридических наук.