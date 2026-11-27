Уполномоченным по правам человека в Орловской области переизбрали Наталию Балашову
На четвертом заседании Орловского областного совета народных депутатов 27 ноября уполномоченным по правам человека в регионе была переизбрана Наталия Балашова, сообщили в пресс-службе облправительства. Этот пост госпожа Балашова занимает с 2021 года.
Наталия Балашова родилась в 1960 году в Днепродзержинске Днепропетровской области Украины. В 1990-м окончила Высшую юридическую заочную школу МВД СССР, в 1999-м — Академию управления МВД. С 1980 года работала в органах внутренних дел. В 2006-м возглавила орловское управление Федеральной миграционной службы. После реорганизации ведомства в 2016 году стала начальником управления по вопросам миграции регионального управления МВД. Кандидат юридических наук.
«Ъ-Черноземье» рассказывал, что в 2021 году Наталия Балашова сменила на посту орловского омбудсмена Александра Лабейкина, который занимал его два срока подряд и в третий раз не мог этого сделать по закону. Кандидатуру госпожи Балашовой внес губернатор Андрей Клычков. Она была согласована экс-уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, рекомендована господином Лабейкиным и поддержана «всеми комитетами и депутатскими объединениями» облсовета.
В соответствии с постановлением облсовета госпожа Балашова назначена на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области с 28 декабря 2026 года на пятилетний срок полномочий.