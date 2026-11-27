Депутаты увеличили бюджет Тюменской области на 2027 год на 18,9 млрд рублей
Социальную политику — с 101,8 млрд до 111,5 млрд руб. Траты на социальное обеспечение населения возрастут с 58,8 млрд до 62,2 млрд руб., на охрану семьи и детства — с 35,8 млрд до 41,6 млрд руб., на социальное обслуживание населения — с 5,4 млрд до 5,7 млрд руб., поддержку пенсионного обеспечения — с 737,4 млн до 747,1 млн руб.;
Образование — с 56,7 млрд до 60,2 млрд руб. Расходы на среднее профессиональное образование поднимут с 8,6 млрд до 9,1 млрд руб., дополнительное образование — с 523,1 млн до 960,3 млн руб., а на общее образование урежут с 31,8 млрд до 27,7 млрд руб., дошкольное образование — с 7,6 млрд до 7,5 млрд руб.
Национальную политику — с 36,2 млрд до 39,4 млрд руб. Объем средств на дорожное хозяйство будет увеличен с 19,9 млрд до 22,6 млрд руб., транспорт — с 5,2 млрд до 5,5 млрд руб., лесное хозяйство — с 2,2 млрд до 2,3 млрд руб. Траты на сельское хозяйство и рыболовство будут сокращены с 2,8 млрд до 2,4 млрд руб.
Здравоохранение — с 27,5 млрд до 29,8 млрд руб. Расходы на стационарную медицинскую помощь увеличатся с 11,4 млрд до 14,4 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 605,5 млн до 660 млн руб., а на амбулаторную помощь — снизятся с 9 млрд до 8,9 млрд руб.;
Обслуживание госдолга — с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб. По данным Министерства финансов РФ, задолженность Тюменской области непрерывно росла с 40,8 млрд руб. в августе до 60,4 млрд руб. в ноябре. Госдолг достиг максимального размера с момента, когда регион начал активно брать взаймы в конце 2025 года;
ЖКХ — с 7,2 млрд до 8,1 млрд руб. Траты на коммунальное хозяйство возрастут с 3,2 млрд до 4,1 млрд руб., а на жилищное хозяйство сократятся с 2,4 млрд до 2,2 млрд руб., на благоустройство — с 455,1 млн до 440,8 млн руб.;
Национальную безопасность и правоохранительную деятельность — с 1,7 млрд до 2,2 млрд руб. Расходы на защиту населения и территории от ЧС увеличат с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб., на «другие вопросы» в соответствующей сфере — с 347,1 млн до 718,5 млн руб.;
Охрану окружающей среды — с 591,1 млн до 816,1 млн руб.
Общегосударственные вопросы — с 10,3 млрд до 9,6 млрд руб. Сокращение не коснется расходов на выплаты губернатору Александру Моору, на которые вновь, как и в 2026-м, выделено 30,8 млн руб. Зарплаты депутатов Тюменской областной думы возрастут с 273,3 млн до 284,1 млн руб., годовой доход спикера Фуата Сайфитдинова сохранится на уровне 32 млн руб.;
Физическую культуру и спорт — с 5,1 млрд до 5 млрд руб. Траты на спорт высших достижений снизят с 4,1 млрд до 3,9 млрд руб., а на массовый спорт — увеличат с 997,4 млн до 1 млрд руб.;
Культуру и кинематограф — с 3,5 млрд до 3,4 млрд руб.;
СМИ — с 1,4 млрд до 1,2 млрд руб.