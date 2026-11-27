Социальную политику — с 101,8 млрд до 111,5 млрд руб. Траты на социальное обеспечение населения возрастут с 58,8 млрд до 62,2 млрд руб., на охрану семьи и детства — с 35,8 млрд до 41,6 млрд руб., на социальное обслуживание населения — с 5,4 млрд до 5,7 млрд руб., поддержку пенсионного обеспечения — с 737,4 млн до 747,1 млн руб.;

Образование — с 56,7 млрд до 60,2 млрд руб. Расходы на среднее профессиональное образование поднимут с 8,6 млрд до 9,1 млрд руб., дополнительное образование — с 523,1 млн до 960,3 млн руб., а на общее образование урежут с 31,8 млрд до 27,7 млрд руб., дошкольное образование — с 7,6 млрд до 7,5 млрд руб.

Национальную политику — с 36,2 млрд до 39,4 млрд руб. Объем средств на дорожное хозяйство будет увеличен с 19,9 млрд до 22,6 млрд руб., транспорт — с 5,2 млрд до 5,5 млрд руб., лесное хозяйство — с 2,2 млрд до 2,3 млрд руб. Траты на сельское хозяйство и рыболовство будут сокращены с 2,8 млрд до 2,4 млрд руб.

Здравоохранение — с 27,5 млрд до 29,8 млрд руб. Расходы на стационарную медицинскую помощь увеличатся с 11,4 млрд до 14,4 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 605,5 млн до 660 млн руб., а на амбулаторную помощь — снизятся с 9 млрд до 8,9 млрд руб.;

Обслуживание госдолга — с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб. По данным Министерства финансов РФ, задолженность Тюменской области непрерывно росла с 40,8 млрд руб. в августе до 60,4 млрд руб. в ноябре. Госдолг достиг максимального размера с момента, когда регион начал активно брать взаймы в конце 2025 года;

ЖКХ — с 7,2 млрд до 8,1 млрд руб. Траты на коммунальное хозяйство возрастут с 3,2 млрд до 4,1 млрд руб., а на жилищное хозяйство сократятся с 2,4 млрд до 2,2 млрд руб., на благоустройство — с 455,1 млн до 440,8 млн руб.;

Национальную безопасность и правоохранительную деятельность — с 1,7 млрд до 2,2 млрд руб. Расходы на защиту населения и территории от ЧС увеличат с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб., на «другие вопросы» в соответствующей сфере — с 347,1 млн до 718,5 млн руб.;