«Мы верим в то, что мы выдержим»
Глава Тюменской области представил бюджет на 2027 год с дефицитом 39 млрд рублей
Тюменская областная дума одобрила проект бюджета региона на 2027 год, который уступает действующему документу на 1,4 млрд руб. по доходам и превосходит на 13,6 млрд руб. по расходам. Губернатор Александр Моор заявил, что власти вопреки трудностям намерены укрепить позиции Тюменской области в десятке лидеров среди субъектов РФ по объему ввода жилья, обеспечить предприятия кадрами в течение трех лет и сдержать рост тарифов ЖКХ. Депутаты признали, что при сокращении трат на значимые направления чиновники смогли «сохранить социальную направленность бюджета».
Александр Моор начал доклад о положении дел и перспективах развития Тюменской области со сравнения прошедших лет с «дорогой с неожиданными поворотами», которая ведет к «новому вызову или возможности».
«Да, не все зависит от нас, но многое в наших руках. Нестандартные задачи стимулируют искать новые решения. Пусть малыми шагами, но двигаться вперед»,— обратился он к депутатам.
Губернатор заявил, что при тяжелой экономической ситуации и давлении внешних факторов доля обрабатывающих производств во внутреннем региональном продукте Тюменской области увеличилась на 25%, а темпы роста выпуска транспорта и оборудования к январю-сентябрю 2025 года возросли более чем в два раза, продукции металлургического производства — на 17%.
По словам господина Моора, на уровне прошлого года сохранено производство пищевых продуктов, но 2026 год стал «испытанием для аграриев». «Земледельцы собрали 1,3 млн тонн зерна. Это в полной мере обеспечивает потребности региона. Область в числе лидеров в УрФО по урожайности зерновых и картофеля»,— отметил губернатор.
Губернатор подчеркнул, что с учетом напряженности в экономике Тюменская область по-прежнему входит в десятку субъектов РФ по коэффициенту рождаемости и объему ввода жилья, пусть и с некоторым снижением показателя «после нескольких лет рекордов». Он добавил, что в регионе продолжают работу по обновлению коммунальной инфраструктуры благодаря инвестициям, которые смогли привлечь власти в рамках концессий и увеличения тарифов.
Глава региона отметил, что в связи с социальной ориентированностью бюджета власти предусмотрели средства для сдерживания роста тарифов на услуги ЖКХ, благодаря чему суммы в квитанциях жителей будут «значительно меньше, чем могли бы быть». Он добавил, что достаточный объем средств также предусмотрели на 53 региональные меры поддержки участников СВО и на работу 6 тыс. камер видеонаблюдения.
«Противник не оставляет попыток совершить диверсии даже вдали от линии боевого соприкосновения. В этих условиях необходим постоянный контроль за жизненно важными объектами и прилегающей к ним территорией»,— сказал господин Моор.
В конце выступления губернатор подчеркнул, что каждый житель региона должен «знать и любить Тюменскую область», и объявил 2027 год в регионе «Годом краеведения».
Так, в следующем году откроют монумент в честь 20-летия акции «Бессмертный полк», созданной тюменцем Геннадием Ивановым, а также отпразднуют 385-летие со дня рождения сибирского Леонардо да Винчи Семена Ремезова и 440-летие Тобольска.
«Какие бы повороты ни ждали впереди, уверен, мы справимся со всеми вызовами, сохраним наше наследие и обязательно воплотим все самые амбициозные планы»,— заключил он.
Основные параметры бюджета на 2027 год депутатам представил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По сравнению с актуальным документом власти запланировали снижение доходов с 254,8 млрд до 253,4 млрд руб. и увеличение расходов с 279,3 млрд до 293 млрд руб. Так, траты могут возрасти на охрану окружающей среды (на 199 млн руб.), нацбезопасность (на 0,5 млрд руб.), ЖКХ (на 0,8 млрд руб.), здравоохранение (на 2 млрд руб.), соцполитику (на 6,7 млрд руб.), обслуживание госдолга (на 11,6 млрд руб.). Сократить траты могут на образование (на 7,6 млрд руб.), нацполитику (на 0,9 млрд руб.), общегосударственные вопросы (на 0,8 млрд руб.), СМИ (на 0,2 млрд руб.), спорт (на 0,1 млрд руб.) и культуру (на 0,1 млрд руб.).
Представители парламентских партий признали, что областное правительство разработало «сложный бюджет вынужденно». Руководитель фракции ЛДПР Иван Вершинин похвалил чиновников, что в условиях «сокращения расходов на значимые для граждан направления» им «удается сохранять социальную направленность бюджета», а депутат от «Новых людей» Артем Зайцев заявил о том, что документ «отвечает вызовам времени».
Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева призналась, что рассчитывала увидеть бюджет, который «будет намного лучше». «Нам нарисовали прогноз, что впереди у нас свет в конце туннеля, и мы его увидим»,— подчеркнула она.
Депутат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин предостерег, что в случае отказа голосовать за проект бюджета развитие событий может пойти «по опасному направлению». «Жизнь дорожает — это очевидно для всех, но с нас никто не снимает расходы на развитие социальной политики. Мы верим в то, что мы выдержим»,— сказал справоросс.
В итоге 41 депутат поддержал принятие бюджета, двое политиков от голосования воздержались. Окончательно утвердить документ после внесения корректировок парламентарии намерены уже на заседании в пятницу, 27 ноября.