Основные параметры бюджета на 2027 год депутатам представил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. По сравнению с актуальным документом власти запланировали снижение доходов с 254,8 млрд до 253,4 млрд руб. и увеличение расходов с 279,3 млрд до 293 млрд руб. Так, траты могут возрасти на охрану окружающей среды (на 199 млн руб.), нацбезопасность (на 0,5 млрд руб.), ЖКХ (на 0,8 млрд руб.), здравоохранение (на 2 млрд руб.), соцполитику (на 6,7 млрд руб.), обслуживание госдолга (на 11,6 млрд руб.). Сократить траты могут на образование (на 7,6 млрд руб.), нацполитику (на 0,9 млрд руб.), общегосударственные вопросы (на 0,8 млрд руб.), СМИ (на 0,2 млрд руб.), спорт (на 0,1 млрд руб.) и культуру (на 0,1 млрд руб.).