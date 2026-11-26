Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева призналась, что рассчитывала увидеть бюджет, который «будет намного лучше». «Нам нарисовали прогноз, что впереди то у нас свет в конце туннеля, и мы его увидим»,— добавила она. Депутат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин подчеркнул, что в случае отказа голосовать за проект бюджета развитие событий «может пойти по опасному направлению». «Жизнь дорожает — это очевидно для всех, но с нас никто не снимает расходы на развитие социальной политики. Мы верим в то, что мы выдержим»,— сказал справоросс.