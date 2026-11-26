Дума одобрила бюджет Тюменской области с дефицитом 39 млрд руб. в первом чтении
Тюменская областная дума поддержала проект бюджета Тюменской области на 2027 год в первом чтении. Директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов отметил, что поступления в казну запланированы в сумме 254,8 млрд руб., объем расходов — в 293 млрд руб., размер дефицита — в 39,5 млрд руб. В поддержку документа выступил 41 депутат, двое политиков решили воздержаться от голосования.
По сравнению с бюджетом на 2026 год, в следующем году доходы казны могут снизиться с 254,8 млрд до 253,4 млрд руб. Власти рассчитывают на увеличение собираемого объема средств по налогу на прибыль организаций (со 137,7 млрд до 138,6 млрд руб.), налогу на доходы физических лиц (с 59,9 млрд до 61,5 млрд руб.), налогу на имущество (с 15,8 млрд до 17,1 млрд руб.), акцизам (с 13,4 млрд до 14 млрд руб.), налогу на совокупный доход организаций (с 8,5 млрд до 17,2 млрд руб.) и штрафам, санкциям и возмещению ущерба (с 2,4 млрд до 3,1 млрд руб.). В документе не предусмотрели безвозмездные поступления, размер которых в 2026-м составил 15,2 млрд руб.
Расходы бюджета могут возрасти с 279,3 млрд до 293 млрд руб. Траты намерены увеличить на социальную политику (с 101,8 млрд до 108,5 млрд руб.), здравоохранение (с 27,5 млрд до 29,5 млрд руб.), обслуживание госдолга (с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб.), ЖКХ (с 7,2 млрд до 8 млрд руб.), нацбезопасность и правоохранительную деятельность (с 1,7 млрд до 2,2 млрд руб.) и охрану окружающей среды (с 591,1 млн до 790,3 млн руб.), сократить — на образование (с 56,7 млрд до 49,1 млрд руб.), национальную политику (с 36,2 млрд до 35,3 млрд руб.), общегосударственные вопросы (с 10,3 млрд до 9,5 млрд руб.), физическую культуру и спорт (с 5,1 млрд до 5 млрд руб.), культуру и кинематограф (с 3,5 млрд до 3,4 млрд руб.) и СМИ (с 1,4 млрд до 1,2 млрд руб.).
«Приоритетом бюджетной политики является социальная сфера. Расходы на нее в 2027 году составят более 152 млрд руб., или 62% от общего объема расходов. Заложены все необходимые ассигнования для обеспечения социального благополучия населения»,— заверил Михаил Таранов.
Глава департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов признал, что «внешние факторы и внеплановые ремонтные работы на ряде крупных предприятий» значимо отразились на обрабатывающих производствах, которые являются основой промышленности региона. Чиновник пояснил, что по итогам 2026 года индекс промышленного производства снизится на 10%, а в 2027-м — на 1%. «Рост восстановится в 2028 году и к 2029-му году индекс составит 104,5% к оценке текущего года»,— заверил он.
Господин Скворцов добавил, что также снизится показатель по вводу объемов жилья. Он пояснил, что по итогам года индекс будет меньше на 14,2%, в конце 2027-о — на 1,4%. «В 2029 году с учетом реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства межуниверситетского кампуса, Южного обхода Тюмени, создания термального курорта "Жемчужина Сибири", индекс составит 102,2%»,— подчеркнул глава департамента.
Чиновник отметил, что несмотря на сложности в экономике, число индивидуальных предпринимателей в течение года превысили 78 тыс., а количество сотрудников на малых и средних предприятиях — 138 тыс. человек. «Обороты малых и средних предприятий также будут расти и к 2029 году превысят 1,1 трлн руб.»,— сказал он.
Максим Скворцов подчеркнул, что в 2027 году средняя зарплата в регионе увеличится с 101,6 тыс. до 108,2 тыс. руб., в 2028-м — до 115,2 тыс., в 2029-м — до 123 тыс. руб. «Рост доходов населения будет опережать рост цен, и будет снижаться уровень бедности. Если в текущем году он оценивается на уровне 8,1%, то в 2029 году сократится до 7,1%»,— заверил глава ведомства.
В конце выступления господин Скворцов отметил, что экономика Тюменской области имеет «накопленный потенциал и очень серьезный запас прочности». «Это создает условия для преодоления всех трудностей, с которыми сталкивается экономика страны и региона, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее»,— заключил он.
Представители парламентских партий признали, что областное правительство разработало «сложный бюджет вынужденно». Руководитель фракции ЛДПР Иван Вершинин отметил, что в условиях «сокращения расходов на значимые для граждан направления» руководству региона «удается сохранять социальную направленность бюджета», а депутат от «Новых людей» Артем Зайцев заявил о том, что документ «отвечает вызовам времени».
Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева призналась, что рассчитывала увидеть бюджет, который «будет намного лучше». «Нам нарисовали прогноз, что впереди то у нас свет в конце туннеля, и мы его увидим»,— добавила она. Депутат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин подчеркнул, что в случае отказа голосовать за проект бюджета развитие событий «может пойти по опасному направлению». «Жизнь дорожает — это очевидно для всех, но с нас никто не снимает расходы на развитие социальной политики. Мы верим в то, что мы выдержим»,— сказал справоросс.
Вице-спикер Галина Резяпова («Единая Россия») указала коллегам, что Тюменская область продолжает оставаться «одним из регионов-лидеров РФ практически по всем направлениям». «У России сегодня непростая жизненная ситуация, и Тюменская область, как и вся страна, продолжает испытывать десятилетние последствия санкционного давления. Тем не менее, продолжает идти своей дорогой»,— подчеркнула она.
Окончательно утвердить проект бюджета Тюменской области депутаты намерены на заседании в пятницу, 27 ноября. В ходе второго и третьего чтений политики смогут скорректировать параметры главного финансового документа.