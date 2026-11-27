Бюджет Орловской области на 2027 год принят с дефицитом 500 млн рублей
Депутаты Орловского областного совета 27 ноября в рамках четвертого заседания во втором заключительном чтении поддержали проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В соответствии с документом доходы области в следующем году прогнозируются на уровне свыше 63,8 млрд руб., а расходы — более 64,3 млрд руб. Прогнозируемый дефицит составляет 500 млн руб.
«В бюджете 2027 года предусмотрели средства на оснащение школ, создание модельных библиотек, модернизацию учреждений культуры, развитие сельского туризма»,— заявили в правительстве Орловской области.
За счет прироста федеральных дотаций в бюджете увеличены расходы на социальные выплаты, в том числе на поддержку участников СВО и членов их семей, на обеспечение жильем сирот, переселение из аварийного жилья и обеспечение лекарствами. Расходы региональной казны на социальную сферу составят в общей сложности 41,5 млрд руб.
Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области на 1 января 2028 года установлен в размере 13,6 млрд руб. Лимит внешнего долга региона на эту же дату определен как €26,4 млн, или почти 1,2 млрд руб.
В соответствии с проектом бюджета в 2028 году доходы Орловской области прогнозируются в размере 58,7 млрд руб., а в 2029-м — 62 млрд руб. Расходы соответственно должны составить 58,7 млрд руб. и 62 млрд руб. (равны доходам).
Депутаты поддержали проект единогласно. Параметры областного бюджета, по данным региональных властей, позволят исполнить все социальные обязательства.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Орловской области готовят в Минфин РФ пакет документов для списания еще 2 млрд руб. госдолга в 2027 году. На прошлой неделе кабмин уже «простил» региону более 1,5 млрд руб., сократив показатель до 14,9 млрд руб.