Депутаты Орловского областного совета 27 ноября в рамках четвертого заседания во втором заключительном чтении поддержали проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. В соответствии с документом доходы области в следующем году прогнозируются на уровне свыше 63,8 млрд руб., а расходы — более 64,3 млрд руб. Прогнозируемый дефицит составляет 500 млн руб.