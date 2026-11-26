Орловские власти рассчитывают списать еще 2 млрд рублей госдолга
Власти Орловской области готовят в Минфин РФ пакет документов для списания еще 2 млрд руб. госдолга — уже в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на ежегодной пресс-конференции. На прошлой неделе кабмин уже «простил» региону 1,53 млрд руб., сократив показатель до 14,9 млрд руб.
Господин Клычков отметил, что к 1 января 2028 года задолженность Орловской области по бюджетным кредитам должна стать еще на 200 млн руб. меньше — 14,7 млрд руб.
«Это для региона важнейший вопрос, потому что он позволяет нам получить больше свободы в финансовой составляющей деятельности»,— отметил губернатор.
Он добавил, что многие российские регионы, особенно сырьевые, из-за объема госдолга оказались в ситуации «по сути режима финансового контроля»: им приходится снижать расходы более чем на 20%, принимать бюджеты с миллиардными дефицитами и так далее. Орловская область в свою очередь выходит на рассмотрение сбалансированной казны, уверен Андрей Клычков.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в конце октября бюджет Орловской области был принят в первом чтении с дефицитом 500 млн руб. Доходы при этом могут составить 62,2 млрд руб., расходы — 62,7 млрд руб.