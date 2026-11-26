Он добавил, что многие российские регионы, особенно сырьевые, из-за объема госдолга оказались в ситуации «по сути режима финансового контроля»: им приходится снижать расходы более чем на 20%, принимать бюджеты с миллиардными дефицитами и так далее. Орловская область в свою очередь выходит на рассмотрение сбалансированной казны, уверен Андрей Клычков.