Белгородской и Орловской областям спишут 2,1 млрд рублей госдолга
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился списать 59,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам 23 регионам. Среди них оказались Белгородская и Орловская области, которые теперь не обязаны возвращать в федеральный бюджет 575,7 млн руб. и 1,53 млрд руб. соответственно. Это следует из документа на сайте правительства РФ.
В кабмине уточнили, что объем списания соответствует размеру вложений этих субъектов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.
С учетом подписанного распоряжения суммарный объем списанной задолженности в 2026 году составил 366,6 млрд руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Орловской области рассчитывают до конца 2026 года списать еще около 1,5 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. По данным на 1 октября, объем госдолга региона составлял 16,4 млрд руб.