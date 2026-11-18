Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился списать 59,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам 23 регионам. Среди них оказались Белгородская и Орловская области, которые теперь не обязаны возвращать в федеральный бюджет 575,7 млн руб. и 1,53 млрд руб. соответственно. Это следует из документа на сайте правительства РФ.