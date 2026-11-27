В Липецке с 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте
С 1 декабря в общественном транспорте Липецка подорожает проезд. Его стоимость при оплате картой вырастет с 35 руб. до 43 руб., наличными — с 40 руб. до 46 руб. Об этом сообщили в министерстве торговли и ценовой политики региона. Последние изменения тарифа вступили в силу 1 июня.
В министерстве приняли решение о повышении стоимости проезда после анализа заявлений перевозчиков. Они предлагали сделать цену еще выше: 50 руб. при оплате картой и 55 руб. — наличными. Однако специалисты исключили из расчета непрофильные расходы, учитывая только рост цен на топливо, запчасти и расходные материалы.
Также в ведомстве приняли во внимание необходимость повышения зарплат, что «критически важно в условиях дефицита кадров на рынке труда и нехватки водительского состава». Кроме того, было отмечено существенное снижение бюджетных дотаций на закупки в сфере пассажирских перевозок на 2027 год.