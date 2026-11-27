Также в ведомстве приняли во внимание необходимость повышения зарплат, что «критически важно в условиях дефицита кадров на рынке труда и нехватки водительского состава». Кроме того, было отмечено существенное снижение бюджетных дотаций на закупки в сфере пассажирских перевозок на 2027 год.