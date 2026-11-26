Липецкий губернатор Артамонов сообщил о перебоях с бензином
У двух поставщиков бензина в Липецкой области возникли перебои с поставками. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, власти находятся на связи с руководством компаний и ищут пути решения.
«В ближайшие дни при необходимости рассмотрим меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС»,— написал господин Артамонов.
В ходе прямой линии 24 ноября губернатор связывал топливный кризис с ударами по нефтеперерабатывающим заводам. «Вы понимаете, что удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам не проходят бесследно. Видели большой кризис, который был у нас, и большие очереди на заправках. Безусловно, принято решение по импорту топлива, и соответственно это дополнительные издержки», — говорил Артамонов.
Ограничения на заправках по принципу «чет-нечет», как считает Игорь Артамонов, дали результат, хотя изначально он был другого мнения.