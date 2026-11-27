Pizza Hut была основана в 1958 году в городе Уичито (штат Канзас) братьями Дэном и Фрэнком Карни. 26-летний Дэн тогда управлял семейным продуктовым магазином Carney's Food Market. Владелица соседнего кирпичного здания, которая хотела выселить своего арендатора, предложила Дэну «заняться пиццерийным бизнесом», и он согласился. Дэн позвал 19-летнего Фрэнка, и они заняли у матери $600 на открытие ресторана. Их первая точка была расположена на пересечении улиц Блафф и Келлог и занимала около 500 кв. футов (46 кв. м).