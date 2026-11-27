Умер сооснователь сети Pizza Hut Дэн Карни
В возрасте 95 лет умер один из основателей американской сети пиццерий Pizza Hut Дэн Карни. Причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких, сообщает The New York Times.
Pizza Hut была основана в 1958 году в городе Уичито (штат Канзас) братьями Дэном и Фрэнком Карни. 26-летний Дэн тогда управлял семейным продуктовым магазином Carney's Food Market. Владелица соседнего кирпичного здания, которая хотела выселить своего арендатора, предложила Дэну «заняться пиццерийным бизнесом», и он согласился. Дэн позвал 19-летнего Фрэнка, и они заняли у матери $600 на открытие ресторана. Их первая точка была расположена на пересечении улиц Блафф и Келлог и занимала около 500 кв. футов (46 кв. м).
Pizza Hut — второй по величине оператор пиццерий в США с 6,5 тыс. точек. В 2025 году объем продаж сети на американском рынке составил $5,6 млрд. По всему миру работает около 20 тыс. пиццерий Pizza Hut. В июне 2026-го Yum Brands сообщила о продаже сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд. Бизнес Pizza Hut в Китае приобрела Yum China за $1,2 млрд, а остальная часть сети перешла инвесткомпании LongRange Capital за $1,5 млрд.